Avustralya-Türkiye maçının hakemi belli oldu
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A Milli Futbol Takımımız'ın Dünya Kupası D Grubu ilk maçında oynayacağı Avustralya maçının hakemi belli oldu. Bu kapsamda 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya- Türkiye maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.
A Milli Futbol Takımımız'ın Dünya Kupası D Grubu ilk maçında oynayacağı Avustralya maçının hakemi belli oldu.
Mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Yardımcılıklarını ise Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak.
VAR'da ise Peru'dan Michael Orué olacak.