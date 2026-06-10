Avustralya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımımız'ın Dünya Kupası D Grubu ilk maçında oynayacağı Avustralya maçının hakemi belli oldu. Bu kapsamda 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya- Türkiye maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

A Milli Futbol Takımımız'ın Dünya Kupası D Grubu ilk maçında oynayacağı Avustralya maçının hakemi belli oldu.

Mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Yardımcılıklarını ise Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak.

VAR'da ise Peru'dan Michael Orué olacak.