Dünya Kupası'nın kırmızı kart tablosu ortaya çıktı! Türkiye kaç kart gördü?
Dünya Kupası tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan ülkesi Brezilya, kırmızı kart istatistiğinde de listenin başında yer aldı. Turnuva tarihinde 11 kez kırmızı kart gören Sambacılar, bu alanda Arjantin, Uruguay ve Kamerun'u geride bıraktı. Hakemler ise 22 Dünya Kupası boyunca toplam 177 kez kırmızı kartlarına başvurdu.
Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, unutulmaz şampiyonlukların yanı sıra sert mücadelelere ve tartışmalı hakem kararlarına da sahne oldu. Turnuva tarihindeki kırmızı kart istatistikleri incelendiğinde, kupayı en fazla kazanan ülke olan Brezilya'nın aynı zamanda en çok kırmızı kart gören takım olduğu ortaya çıktı.
BREZİLYA ZİRVEDE YER ALDI
Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar 11 kez kırmızı kartla cezalandırılan Brezilya, bu alanda listenin ilk sırasında bulunuyor. Brezilya'yı 10 kırmızı kartla Arjantin takip ederken Uruguay ve Kamerun'un ise 9'ar kez kırmızı kart gördüğü kaydedildi.
Turnuva tarihinin öne çıkan kırmızı kart sıralaması şöyle:
Brezilya: 11 kırmızı kart
Arjantin: 10 kırmızı kart
Uruguay: 9 kırmızı kart
Kamerun: 9 kırmızı kart
Almanya: 8 kırmızı kart
İtalya: 8 kırmızı kart
Hollanda: 8 kırmızı kart
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI KARNESİ
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası tarihinde iki kez kırmızı kart gördü. Türkiye'nin elde ettiği en büyük başarı olan 2002 Dünya Kupası sırasında oynanan Brezilya maçında Alpay Özalan ve Hakan Ünsal kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Milliler, grup aşamasındaki bu karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.
DÜNYA KUPALARI TARİHİNDE TOPLAM KAÇ KIRMIZI KART ÇIKTI?
Dünya Kupası tarihinde şimdiye kadar düzenlenen 22 turnuvada hakemler toplam 177 kez kırmızı kartına başvurdu. En fazla kırmızı kartın çıktığı organizasyon ise Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2006 Dünya Kupası oldu. Söz konusu turnuvada futbolculara tam 28 kırmızı kart gösterildi.
Buna karşılık 1950 Brezilya ve 1970 Meksika Dünya Kupaları, hiç kırmızı kart gösterilmeyen turnuvalar olarak kayıtlara geçti.
KIRMIZI KART UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?
Futbolda sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez 1970 Dünya Kupası ile hayata geçirildi. Ancak ilginç şekilde bu turnuvada hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi. 1970 öncesindeki organizasyonlarda hakemler kart kullanmadan oyuncuları doğrudan oyundan ihraç ediyor veya sözlü olarak uyarıyordu.