CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Dünya Kupası'nın kırmızı kart tablosu ortaya çıktı! Türkiye kaç kart gördü?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya Kupası tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan ülkesi Brezilya, kırmızı kart istatistiğinde de listenin başında yer aldı. Turnuva tarihinde 11 kez kırmızı kart gören Sambacılar, bu alanda Arjantin, Uruguay ve Kamerun'u geride bıraktı. Hakemler ise 22 Dünya Kupası boyunca toplam 177 kez kırmızı kartlarına başvurdu.

Dünya Kupası'nın kırmızı kart tablosu ortaya çıktı! Türkiye kaç kart gördü? 1

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, unutulmaz şampiyonlukların yanı sıra sert mücadelelere ve tartışmalı hakem kararlarına da sahne oldu. Turnuva tarihindeki kırmızı kart istatistikleri incelendiğinde, kupayı en fazla kazanan ülke olan Brezilya'nın aynı zamanda en çok kırmızı kart gören takım olduğu ortaya çıktı.

Dünya Kupası'nın kırmızı kart tablosu ortaya çıktı! Türkiye kaç kart gördü? 2

BREZİLYA ZİRVEDE YER ALDI

Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar 11 kez kırmızı kartla cezalandırılan Brezilya, bu alanda listenin ilk sırasında bulunuyor. Brezilya'yı 10 kırmızı kartla Arjantin takip ederken Uruguay ve Kamerun'un ise 9'ar kez kırmızı kart gördüğü kaydedildi.

Turnuva tarihinin öne çıkan kırmızı kart sıralaması şöyle:

Brezilya: 11 kırmızı kart

Arjantin: 10 kırmızı kart

Uruguay: 9 kırmızı kart

Kamerun: 9 kırmızı kart

Almanya: 8 kırmızı kart

İtalya: 8 kırmızı kart

Hollanda: 8 kırmızı kart

Dünya Kupası'nın kırmızı kart tablosu ortaya çıktı! Türkiye kaç kart gördü? 3

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI KARNESİ

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası tarihinde iki kez kırmızı kart gördü. Türkiye'nin elde ettiği en büyük başarı olan 2002 Dünya Kupası sırasında oynanan Brezilya maçında Alpay Özalan ve Hakan Ünsal kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Milliler, grup aşamasındaki bu karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Dünya Kupası'nın kırmızı kart tablosu ortaya çıktı! Türkiye kaç kart gördü? 4

DÜNYA KUPALARI TARİHİNDE TOPLAM KAÇ KIRMIZI KART ÇIKTI?

Dünya Kupası tarihinde şimdiye kadar düzenlenen 22 turnuvada hakemler toplam 177 kez kırmızı kartına başvurdu. En fazla kırmızı kartın çıktığı organizasyon ise Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2006 Dünya Kupası oldu. Söz konusu turnuvada futbolculara tam 28 kırmızı kart gösterildi.

Buna karşılık 1950 Brezilya ve 1970 Meksika Dünya Kupaları, hiç kırmızı kart gösterilmeyen turnuvalar olarak kayıtlara geçti.

Dünya Kupası'nın kırmızı kart tablosu ortaya çıktı! Türkiye kaç kart gördü? 5

KIRMIZI KART UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Futbolda sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk kez 1970 Dünya Kupası ile hayata geçirildi. Ancak ilginç şekilde bu turnuvada hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi. 1970 öncesindeki organizasyonlarda hakemler kart kullanmadan oyuncuları doğrudan oyundan ihraç ediyor veya sözlü olarak uyarıyordu.

Dünya Kupası'nın kırmızı kart tablosu ortaya çıktı! Türkiye kaç kart gördü? 6

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN İLK KIRMIZI KARTINI TÜRK HAKEM GÖSTERDİ

Dünya Kupası tarihine geçen ilk kırmızı kartın altında bir Türk hakemin imzası bulunuyor. 1974 Dünya Kupası'nda görev yapan Doğan Babacan, Almanya ile Şili arasında oynanan karşılaşmanın 67. dakikasında Şilili futbolcu Carlos Caszely'yi oyundan attı.

Bu karar, Dünya Kupaları tarihindeki ilk resmi kırmızı kart olarak kayıtlara geçti. Doğan Babacan aynı zamanda Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem olma unvanını da taşıyor.

Dünya Kupası'nın kırmızı kart tablosu ortaya çıktı! Türkiye kaç kart gördü? 7

BİR MAÇTA EN FAZLA 4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Dünya Kupası tarihinin en sert karşılaşmalarından biri olarak gösterilen Portekiz-Hollanda maçı da rekorlar arasına girdi. 2006 Dünya Kupası'nın son 16 turunda oynanan mücadelede Rus hakem Valentin Ivanov tam 4 kez kırmızı kartına başvurdu.

Karşılaşmada Portekiz'den Costinha ve Deco, Hollanda'dan ise Khalid Boulahrouz ile Giovanni van Bronckhorst oyun dışında kaldı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Portekiz, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Dünya Kupası'nın kırmızı kart tablosu ortaya çıktı! Türkiye kaç kart gördü? 8

FİNAL MAÇLARINDA İLK KIRMIZI KART NE ZAMAN GÖSTERİLDİ?

Dünya Kupası finalinde çıkan ilk kırmızı kart ise 1990 yılında oynanan Batı Almanya-Arjantin finalinde görüldü. Arjantinli Pedro Monzon, karşılaşmanın 65. dakikasında kırmızı kart görerek Dünya Kupası finalinde oyundan atılan ilk futbolcu oldu.

Arjantin, maçın son bölümünde Gustavo Dezotti'nin de kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Batı Almanya ise Andreas Brehme'nin penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Dünya Kupası'nın kırmızı kart tablosu ortaya çıktı! Türkiye kaç kart gördü? 9

DÜNYA KUPALARINDA YILLARA GÖRE KIRMIZI KART SAYILARI

Dünya Kupası Kırmızı Kart
1930 Uruguay 1
1934 İtalya 1
1938 Fransa 4
1950 Brezilya 0
1954 İsviçre 3
1958 İsveç 3
1962 Şili 6
1966 İngiltere 5
1970 Meksika 0
1974 Batı Almanya 5
1978 Arjantin 3
1982 İspanya 5
1986 Meksika 8
1990 İtalya 16
1994 ABD 15
1998 Fransa 22
2002 Güney Kore - Japonya 17
2006 Almanya 28
2010 Güney Afrika 17
2014 Brezilya 10
2018 Rusya 4
2022 Katar 4
TOPLAM 177

Toplam: 177 kırmızı kart

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin