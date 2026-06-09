Dünya Kupası'nın kırmızı kart tablosu ortaya çıktı! Türkiye kaç kart gördü?

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, unutulmaz şampiyonlukların yanı sıra sert mücadelelere ve tartışmalı hakem kararlarına da sahne oldu. Turnuva tarihindeki kırmızı kart istatistikleri incelendiğinde, kupayı en fazla kazanan ülke olan Brezilya'nın aynı zamanda en çok kırmızı kart gören takım olduğu ortaya çıktı.

Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar 11 kez kırmızı kartla cezalandırılan Brezilya, bu alanda listenin ilk sırasında bulunuyor. Brezilya'yı 10 kırmızı kartla Arjantin takip ederken Uruguay ve Kamerun'un ise 9'ar kez kırmızı kart gördüğü kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası tarihinde iki kez kırmızı kart gördü. Türkiye'nin elde ettiği en büyük başarı olan 2002 Dünya Kupası sırasında oynanan Brezilya maçında Alpay Özalan ve Hakan Ünsal kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Milliler, grup aşamasındaki bu karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

DÜNYA KUPALARI TARİHİNDE TOPLAM KAÇ KIRMIZI KART ÇIKTI?

Dünya Kupası tarihinde şimdiye kadar düzenlenen 22 turnuvada hakemler toplam 177 kez kırmızı kartına başvurdu. En fazla kırmızı kartın çıktığı organizasyon ise Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 2006 Dünya Kupası oldu. Söz konusu turnuvada futbolculara tam 28 kırmızı kart gösterildi.

Buna karşılık 1950 Brezilya ve 1970 Meksika Dünya Kupaları, hiç kırmızı kart gösterilmeyen turnuvalar olarak kayıtlara geçti.