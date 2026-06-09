Milli Takım ilk antremana çıktı! Arizona'da taraftarlardan sevgi seli

Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde yaptığı kampın ardından, Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde yer alan Dünya Kupası'nda kullanacağı ana kamp merkezine gelen Türkiye, buradaki ilk antrenmanını yaptı.

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Antrenmanı Mesa'da yaşayan Türk taraftarların yanı sıra, farklı şehirlerden gelen vatandaşlar ve farklı ülkelerden insanlar takip etti. Arizona Athletic Grounds'ta, teknik direktör Vincenzon Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; düz koşu ve istasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.