Dünya Kupası'nda kriz çıkaran karar! ABD'den FIFA hakemine giriş engeli

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alması beklenen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ABD'ye giriş yapmak isterken havalimanında engelle karşılaştı. FIFA'nın turnuva için görevlendirdiği tecrübeli hakemin ülkeye alınmaması spor dünyasında şaşkınlık yarattı.

Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye girişine izin verilmedi.

FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan hakem Artan, ABD sınır kapısındaki kontrolleri geçemedi ve turnuvada görev yapamama riskiyle karşı karşıya kaldı.

Omar Artan, CAF Şampiyonlar Ligi'nde AS FAR ile Mamelodi Sundowns arasında oynanan final rövanş maçında görev yapmış ve aynı zamanda CAF tarafından 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilmişti.

Olayla ilgili olarak FIFA ve Somali Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.