Beşiktaş'tan İtalyan çıkarması! Vincenzo Italiano ile prensipte anlaşmaya varıldı

Beşiktaş, teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Taraflar son detayları görüşürken, kısa süre içinde sözleşmenin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile el sıkışmaya hazırlanıyor.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların, 49 yaşındaki teknik adam ile prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Her iki taraf arasında sözleşme maddeleri konuşulurken, görüşmenin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

ITALIANO'NUN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Vincenzo Italiano son iki sezon Bologna'yı çalıştırdı. Daha önce de üç sezon Fiorentina'da görev yapan İtaliano, hücum futboluna verdiği önemle tanınıyor. İtalyan teknik adam, kariyerinde Bologna ile İtalya kupası kazanırken, Fiorentina ile de 2023 ve 2024 yıllarında UEFA Konferans Ligi'nde final oynadı.