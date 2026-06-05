Arda Güler'den net mesaj: "Dünyaya kim olduğumuzu kanıtladık"

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Venezuela maçı öncesinde verdiği mesajlarla dikkat çekti. Ay-yıldızlı ekibin hedeflerine vurgu yapan Güler, "Kimseden çekincemiz yok" diyerek rakiplere meydan okudu. 8 numaralı formanın sorumluluğunu taşıdığını belirten genç futbolcu, Dünya Kupası öncesi Türk futbolseverlere umut verdi.

Inter Miami FC Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arda, kupanın sürpriz takımlarından biri olarak görülmeleri hakkında, "İlk hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak. Sonrasında maç maç elimizden geleni yapmak istiyoruz. Dünyanın bizi böyle görmesi... Bu ortamı biz oluşturduk. İki senedir çok önemli maçlar ve mücadeleler gösterdik. Belli bir noktada olduğumuzu dünyaya kanıtladık. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Elimizden geleninin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF (AA) Arda Güler, "Tugay Kerimoğlu'nun 2002'de giydiği 8 numaralı formayı Dünya Kupası'nda giyeceksin. Neler düşünüyorsun?" sorusuna, "Tugay ağabey ile görüşmedim ama duaları bizimledir. 8 numarayı giyeceğim için çok mutluyum. Bu bizim hayalimiz. Dünya Kupası'na son gittiğimizde ben daha doğmamıştım. Babamdan, ağabeylerimden dinledim. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Buraya katılmak için çok çabaladık. Boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz." yanıtını verdi.