Süper Lig'de kader günü! Küme düşme hattında nefesler tutuldu

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu dev bir finalle sona eriyor. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın prestij maçına çıkacağı son haftada, ligden düşecek son takımın belirleneceği mücadeleler nefesleri kesecek. Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor'un ligde kalma savaşı vereceği kritik gecede, tüm Türkiye saat 20.00’de başlayacak karşılaşmalara kilitlendi.

Süper Lig'in zirvesinde yer alan şampiyon Galatasaray, sezonun son maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. ŞAMPİYON GALATASARAY KASIMPAŞA DEPLASMANINDA Süper Lig'in zirvesinde yer alan şampiyon Galatasaray, sezonun son maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Şampiyon Kasımpaşa deplasmanında ŞAMPİYON KASIMPAŞA DEPLASMANINDA Sarı-kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrılarak sezonu zaferle noktalamayı hedeflerken, ev sahibi Kasımpaşa için bu müsabaka hayati bir önem taşıyor.

MUHTEMEL 11'LER Kasımpaşa: Ali Emre, Opoku, Becao, Arous, Frimpong, K.Demirbay, Baldursson, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Arda, Eren, Kaan, Nhaga, Can Armando, İlkay, Lang, Ahmed Kutucu Kanarya sezonu galibiyetle kapanmanın peşinde KANARYA SEZONU GALİBİYETLE KAPANMANIN PEŞİNDE KADIKÖY'DE EYÜPSPOR'UN VAROLUŞ MÜCADELESİ Sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Kadıköy'de Eyüpspor'u ağırlayacak. Ligde kalma savaşı veren eflatun-sarılılar, güçlü rakibi karşısında puan arayacak.

MUHTEMEL 11'LER Fenerbahçe: Mert Günok; Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Archie Brown; Kante, İsmail; Musaba, Fred, Oğuz; Kerem Eyüpspor: Jankat; Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş; Taşkın, Baran Gezek, Legowski; Radu, Metehan, Umut Bozok Fırtına sezonu evinde kapatıyor FIRTINA SEZONU EVİNDE KAPATIYOR TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA HEYECAN DORUKTA Günün bir diğer kritik mücadelesinde Trabzonspor, kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçta bordo-mavililer sezonu galibiyetle kapatmak isterken, Başkent ekibi için tek hedef ligde tutunmak.