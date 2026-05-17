Süper Lig'de kader günü! Küme düşme hattında nefesler tutuldu
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu dev bir finalle sona eriyor. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın prestij maçına çıkacağı son haftada, ligden düşecek son takımın belirleneceği mücadeleler nefesleri kesecek. Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor'un ligde kalma savaşı vereceği kritik gecede, tüm Türkiye saat 20.00’de başlayacak karşılaşmalara kilitlendi.
ŞAMPİYON GALATASARAY KASIMPAŞA DEPLASMANINDA
Süper Lig'in zirvesinde yer alan şampiyon Galatasaray, sezonun son maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrılarak sezonu zaferle noktalamayı hedeflerken, ev sahibi Kasımpaşa için bu müsabaka hayati bir önem taşıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Ali Emre, Opoku, Becao, Arous, Frimpong, K.Demirbay, Baldursson, İrfan Can, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak
Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Arda, Eren, Kaan, Nhaga, Can Armando, İlkay, Lang, Ahmed Kutucu
KADIKÖY'DE EYÜPSPOR'UN VAROLUŞ MÜCADELESİ
Sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Kadıköy'de Eyüpspor'u ağırlayacak. Ligde kalma savaşı veren eflatun-sarılılar, güçlü rakibi karşısında puan arayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok; Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Archie Brown; Kante, İsmail; Musaba, Fred, Oğuz; Kerem
Eyüpspor: Jankat; Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş; Taşkın, Baran Gezek, Legowski; Radu, Metehan, Umut Bozok
TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA HEYECAN DORUKTA
Günün bir diğer kritik mücadelesinde Trabzonspor, kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçta bordo-mavililer sezonu galibiyetle kapatmak isterken, Başkent ekibi için tek hedef ligde tutunmak.
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Ahmet Doğan, Pina, Salih, Ozan Tufan, Lövik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Augusto, Nwakaeme, Umut Nayir
GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek, Oğulcan, Dele Bashiru, Cihan, Tongya, Metehan, Traore
SÜPER LİG'DE KÜMEDE KALMA HESAPLARI SON HAFTAYA TAŞINDI
Ligden düşecek son takımın belli olacağı haftada heyecan zirveye çıktı. Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ün ardından lige veda edecek üçüncü ekip merak konusu olurken, gözler Antalyaspor-Kocaelispor maçına çevrildi.
29 puanlı Antalyaspor'un ligde kalabilmesi için sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Akdeniz ekibinin puan kaybı halinde küme düşmesi kesinleşecek.
31 puanlı Gençlerbirliği ile 32'şer puandaki Kasımpaşa ve Eyüpspor ise avantajlı durumda bulunuyor. Son hafta karşılaşmalarında ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimalleri de devreye girebilecek.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: