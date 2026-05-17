CANLI YAYIN

Kanarya perdeyi beraberlikle kapattı! Eyüpspor ligde kaldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kanarya perdeyi beraberlikle kapattı! Eyüpspor ligde kaldı

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Eyüpspor’u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 sona ererken, Eyüpspor aldığı beraberlikle Süper Lig’de kalmayı garantiledi. İşte nefes kesen maçta yaşananlar...

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşılaştı.

Nefes kesen mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Eyüpspor, Süper Lig'de kalmayı başardı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

10. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren İsmail'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Jankat, gole izin vermedi.

17. dakikada Umut Bozok'un ceza yayı gerisinden pasında Mateusz Legowski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mert'in sağından ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada Bedirhan'ın uzaklaştırdığı topa hareketlenen Metehan, Mert Müldür'ü çalımladıktan sonra ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelere yolladı. 0-2

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

(İKİNCİ YARI)

68. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, penaltı noktasına hareketlenen İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı ve top Fred'in önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

71. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Rakibinden kaptığı topla sağdan son çizgiye inen İsmail Yüksek arka direkteki Oğuz Aydın'a ortaladı. Bu futbolcu müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

79. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Levent'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Oğuz Aydın, ceza sahası çizgisindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip yerden vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-2.

82. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek'in pasında sağdan son çizgiye inen Semedo, kale sahası önüne hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na yerden gönderdi. Bu futbolcu gelişine yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi: 3-2.

87. dakikada ikas Eyüpspor beraberliği yakaladı. Umut Bozok'un pasında sağda topla buluşan Rotariu, ceza sahası dışındaki Talha Ülvan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda Oosterwolde'ye çarpan top, kaleci Mert Günok'u kontrpiyede bırakarak ağlara gitti: 3-3.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gidildi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan yedek soyunurken, Matteo Guendouzi ve Anderson Talisca da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Bu futbolcuların yerine Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın ilk 11'de sahaya çıktı.

ikas Eyüpspor karşısında kalede Mert Günok görev alırken, savunma hattını Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile N'Golo Kante forma giyerken, hücumda Oğuz Aydın, Fred Rodrigues ve Anthony Musaba oynadı. Gol yollarında ise Kerem Aktürkoğlu şans buldu.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Kamil Efe Üregen, Oosterwolde, Levent Mercan, Semedo, Yağız Fikri Şen, Alaettin Ekici, Eren Sayar ve Adnan Efe Fettahoğlu ise yedek soyundu.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

ALTYAPIDAN 6 İSİM KADRODA

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşısında altyapıdan 6 isim kadroda şans buldu.

Sarı lacivertlilerde 19 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici, 18 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen, 17 yaşındaki 10 numara Adnan Efe Fettahoğlu, 17 yaşındaki orta saha Yağız Şen ve 19 yaşındaki stoper Eren Sayar yedek kulübesinde forma bekledi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

8 EKSİK

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında 8 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Ederson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Dorgeles Nene, Milan Skriniar, Marco Asensio, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve Anderson Talisca kadroda yer almadı. Meksikalı orta saha Alvarez de teknik heyet tercihi nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

YÖNETİM TAM KADRO İZLEDİ

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ve mevcut yönetim, bu sezonki son resmi maçı tam kadro takip etti.

Saran ve yönetimi, haziran ayında kongre yapılmasını kararlaştırmıştı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, ikas Eyüpspor maçına ilgi göstermedi.

Mücadele 18 yaş altı ve kadın taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansı kalmaması nedeniyle tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Mücadeleyi yaklaşık 20 bin taraftar izledi.

Galatasaray Kasımpaşa’ya mağlup olduGalatasaray Kasımpaşa’ya mağlup oldu ŞAMPİYON KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın