Kanarya perdeyi beraberlikle kapattı! Eyüpspor ligde kaldı

Nefes kesen mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Eyüpspor, Süper Lig'de kalmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşılaştı.

36. dakikada Bedirhan'ın uzaklaştırdığı topa hareketlenen Metehan, Mert Müldür'ü çalımladıktan sonra ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelere yolladı. 0-2

(İKİNCİ YARI)

68. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, penaltı noktasına hareketlenen İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı ve top Fred'in önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

71. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Rakibinden kaptığı topla sağdan son çizgiye inen İsmail Yüksek arka direkteki Oğuz Aydın'a ortaladı. Bu futbolcu müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

79. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Levent'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Oğuz Aydın, ceza sahası çizgisindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip yerden vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 2-2.

82. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek'in pasında sağdan son çizgiye inen Semedo, kale sahası önüne hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na yerden gönderdi. Bu futbolcu gelişine yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi: 3-2.

87. dakikada ikas Eyüpspor beraberliği yakaladı. Umut Bozok'un pasında sağda topla buluşan Rotariu, ceza sahası dışındaki Talha Ülvan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda Oosterwolde'ye çarpan top, kaleci Mert Günok'u kontrpiyede bırakarak ağlara gitti: 3-3.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ikas Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de son oynadıkları Konyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gidildi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan yedek soyunurken, Matteo Guendouzi ve Anderson Talisca da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.