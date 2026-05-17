Fırtına evinde kabusu yaşadı! Gençlerbirliği'nden Trabzonspor’a farklı tarife

18. dakikada Bouchouari'nin ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda kaleci Velho'dan dönen topu Onuachu tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak bu oyuncu ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı.

(İKİNCİ YARI)

50. dakikada ceza alanı dışından Metihan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Onuralp Çevikkan, iki hamlede topu kontrol etti.

59. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Velho'da kaldı.

76. dakikada Tongya'nın soldan ortasında, ceza alanında Traore'nin kafa vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan topa sahip oldu.

88. dakikada sol taraftan Abdurrahim Dursun'un pasında, yakın mesafeden Tongya kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan filelere gönderdi: 0-2

90+3. dakikada konuk takım farkı 3'e yükseltti. Tongya'nın pasında sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda top filelere gitti: 0-3

Natura Dünyası Gençlerbirliği, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak ligde kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk takım, galibiyeti kendilerini Trabzon deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor, rakibi ile hafta içinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Gençlerbirliği karşısında 2-1 galip gelerek finale yükselen ve 22 Mayıs Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile Antalya'da karşılaşacak bordo-mavili takımda, teknik direktör Fatih Tekke kadroda değişikliğe gitti.

Bordo-mavili takımda kalede Onana'nın yerine Onuralp Çevikkan, stoperde Nwaiwu yerine Ozan Tufan, sol bekte Lovik'in yerine Boran Başkan, sağ kanatta Zubkov'un yerine Augusto, Muçi'nin yerine de Umut Nayir görev yaptı.

Boran Başkan, Trabzonspor A takımında ilk kez ilk 11'de forma giydi.

8 EKSİK

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Folcarelli, Savic, Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Okay Yokuşlu, Batagov, tercihen Onana ve kart cezalısı olan Muçi, olmak üzere 8 oyuncu kadroda yer almadı.

Bordo-mavili takımın maç kadrosunda altyapıdan 9 oyuncu yer aldı. Altyapıdan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ilk 11'de yer alırken, yedek kulübesinde ise Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Onuralp Çakıroğlu, Yiğithan Çubukçu, Oğuzhan Ertem, Esat Yiğit Alkurt ve Taha Emre İnce bulundu.