Şampiyon’a tatsız final! Galatasaray Kasımpaşa’ya mağlup oldu
Trendyol Süper Lig’in son haftasında şampiyon Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0 kazanarak Süper Lig’de kalmayı başardı. İşte karşılaşmada yaşananlar...
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
5. dakikada soldan ceza sahasına giren Lang'ın yerden plase vuruşunda kaleci Ali Yanar yatarak uzak direk dibinde topu kornere çeldi.
6. dakikada Sane'nin sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattaki Diabate'nin pasında savunma arkasına sarkan Benedyczak'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
38. dakikada Kaan Ayhan'ın ara pasında topla buluşan Sane'nin ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
(İKİNCİ YARI)
53. dakikada sol taraftan çizgiye inen Eren, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Lang'a aktardı. Lang'ın yakın direğe bekletmeden vuruşunda kaleci Ali meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.
60. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Benedyczak, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
61. dakikada Kamil Ahmet'in savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Diabate, ceza sahasında kaleci Batuhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.
80. dakikada sol taraftan Jakobs'un ortasına penaltı noktasının solundan iyi yükselen Singo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten dönüp kaleci Ali'ye çarparak kornere çıktı.
88. dakikada Ben Ouanes'in pasında topla buluşan Benedyczak'ın ceza yayının gerisinden şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.