Şampiyon’a tatsız final! Galatasaray Kasımpaşa’ya mağlup oldu

Fotoğraf (AA)

BOEY, GALATASARAY FORMASIYLA "DALYA" DEDİ

Sarı-kırmızılı ekibin Fransız sağ beki Sacha Boey, 100. resmi maçına çıktı.

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Boey, 2021-2024 yıllarında sarı-kırmızılı ekipte 63 Süper Lig, 6'şar UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemeleri, üçer UEFA Avrupa Ligi ve elemeleri ile 2 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplamda 83 müsabakada forma giydi.

Ara transfer döneminde 30 milyon avroluk rekor bedelle gittiği Bayern Münih'ten kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 10'u Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada ter döktü.

Sacha Boey, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.