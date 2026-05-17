Ateş hattında düğüm çözüldü! Antalyaspor lige veda etti
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu nefes kesen bir finalle sona erdi. Özellikle düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalarda kritik sonuçlar alındı. Kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşa, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor, büyük heyecana sahne olan maçlarda kozlarını paylaştı. Gecenin sonunda Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de Eyüpspor'u ağırlarken Trabzonspor ise Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor da sahasında Kocaelispor'u konuk etti.
Nefes kesen karşılaşmaların ardından Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu. Sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden ancak 32 puanda kalan Antalyaspor, lige düşen son ekip oldu.
