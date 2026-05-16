FIFA ve İran arasında İstanbul’da kritik görüşme!

Ancak takımın 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya katılımı, ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarının ardından tartışma konusu olmuştu.

İran'ın, Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçını da Amerika Birleşik Devletleri'nde oynaması planlanıyor.

Konuya yakın bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafstrom, cumartesi günü İstanbul'da İran Futbol Federasyonu yetkilileriyle bir araya gelecek ve İran'ın Dünya Kupası'na katılımı konusunda "güvence" verecek.

İran, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde 3. Tur Grup A'da mücadele etti ve grubunu zirvede tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazandı.

İran, özellikle Özbekistan ve Katar gibi güçlü rakipleri geride bırakarak liderliği aldı. Takım, Dünya Kupası biletini garantileyen kritik puanı ise Özbekistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta elde etti.

İRAN DÜNYA KUPASI'NDAN MEN EDİLEBİLİR Mİ?

Uluslararası spor hukukuna göre milli takımların turnuvalardan çıkarılması olağanüstü durumlarda gündeme geliyor. Şu ana kadar FIFA'dan İran'ın turnuvadan çıkarılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak güvenlik, vize süreçleri ve siyasi gerilimlerin organizasyon üzerindeki etkisi tartışılmaya devam ediyor.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dünya Kupası'nın 11 Haziran'da başlaması ve 19 Temmuz'da sona ermesi planlanıyor. Turnuva boyunca dünyanın dört bir yanından milli takımlar şampiyonluk mücadelesi verecek.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?

Turnuvanın grup aşaması maçlarının önemli bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde oynanacak. Organizasyon, futbol tarihinin en yüksek izlenme oranlarından birine ulaşması beklenen turnuvalar arasında gösteriliyor.