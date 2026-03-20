FIFA'dan skandal karar! Katil İsrail'e "pankartlı" koruma kalkanı
FIFA, işgal altındaki Filistin topraklarında yükselen feryada bir kez daha kulaklarını tıkadı. Filistin Futbol Federasyonu'nun, İsrail takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesi yönündeki haklı talebi, FIFA koridorlarında "karmaşık mesele" denilerek örtbas edildi. Irkçılık ve ayrımcılık suçlarını tescil etmesine rağmen İsrail'i sahalardan atmaya cesaret edemeyen FIFA, dünya kamuoyunda büyük bir infial yaratan komik bir "pankart" cezasıyla geçiştirme yoluna gitti.
FIFA, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail futbol takımlarının uluslararası müsabakalara katılımını engelleyecek bir adım atmama kararı aldı.
FİLİSTİN'İN HAKLI İSYANI FIFA DUVARINA ÇARPTI: İSRAİL'E DOKUNULAMADI
FIFA'dan yapılan açıklamada, Filistin Futbol Federasyonu tarafından işgal altındaki topraklarında yer alan İsrail futbol takımlarının uluslararası müsabakalara katılımının reddedilmesi için yapılan teklife ilişkin karar duyuruldu.
Açıklamada, "Filistin Futbol Federasyonu'nun 74. FIFA Kongresi'nde yaptığı başvuru ve ardından FIFA Konseyi'nin, Filistin topraklarında yerleşik olduğu iddia edilen İsrail futbol takımlarının İsrail müsabakalarına katılımının araştırılması için FIFA Yönetişim, Denetim ve Uyumluluk Komitesi'ne (GACC) yaptığı talep karara bağlandı." denildi.
"KARMAŞIK MESELE" BAHANESİ: FIFA ADALETİ RAFA KALDIRDI
Talep hakkında bir işlem yapılmayacağı belirtilen açıklamada, "FIFA, ilgili FIFA Tüzüğü hükümlerinin yorumlanması bağlamında Batı Şeria'nın nihai hukuki statüsünün uluslararası kamu hukuku kapsamında çözülememiş ve son derece karmaşık bir mesele olması nedeniyle herhangi bir işlem yapmamalıdır." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, "FIFA, operasyonel düzeyde Filistin Futbol Federasyonu ve İsrail Futbol Federasyonu arasında diyaloğu teşvik etmeye ve arabuluculuk yapmaya devam etmelidir. Bu bağlamda FIFA, yapılandırılmış etkileşimi kolaylaştırmaya ve gelişmeleri izlemeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.