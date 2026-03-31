FIFA 2026 Dünya Kupası için yeni kuralları duyurdu

FIFA, oyunun akıcılığını bozan en büyük unsurlardan biri olan oyuncu değişikliklerine ve duran toplara neşter vurdu.

ZAMAN GEÇİRMEYE SON: 10 SANİYE SINIRI VE "EKSİK OYUN" CEZASI

Yeni kurala göre, oyundan çıkacak olan futbolcu, tabelanın yanmasından itibaren en geç 10 saniye içinde sahayı terk etmek zorunda kalacak. Eğer oyuncu bu süreyi aşarsa, takımı bu gecikmenin bedelini ağır ödeyecek ve 1 dakika boyunca sahada bir kişi eksik mücadele edecek.

Ayrıca, taç atışları ve kale vuruşları için de 5 saniye sınırı getirildi. Eğer bu süre zarfında atış kullanılmazsa, top doğrudan rakip takıma geçecek.