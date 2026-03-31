FIFA 2026 Dünya Kupası için yeni kuralları duyurdu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası’ndan itibaren yeşil sahalarda uygulanacak radikal kural değişikliklerini resmen açıkladı. Oyunun hızını artırmayı, zaman geçirmeyi engellemeyi ve VAR sistemini daha etkin kılmayı hedefleyen bu kararlar, futbolun çehresini tamamen değiştirecek. Artık ne taç atışlarında saniyelerce beklenebilecek ne de VAR sistemi sadece direkt kırmızı kartlarla sınırlı kalacak. İşte dünya futbolunu sarsacak o tarihi kararların tüm detayları...

FIFA, oyunun akıcılığını bozan en büyük unsurlardan biri olan oyuncu değişikliklerine ve duran toplara neşter vurdu.

ZAMAN GEÇİRMEYE SON: 10 SANİYE SINIRI VE "EKSİK OYUN" CEZASI

Yeni kurala göre, oyundan çıkacak olan futbolcu, tabelanın yanmasından itibaren en geç 10 saniye içinde sahayı terk etmek zorunda kalacak. Eğer oyuncu bu süreyi aşarsa, takımı bu gecikmenin bedelini ağır ödeyecek ve 1 dakika boyunca sahada bir kişi eksik mücadele edecek.

Ayrıca, taç atışları ve kale vuruşları için de 5 saniye sınırı getirildi. Eğer bu süre zarfında atış kullanılmazsa, top doğrudan rakip takıma geçecek.

SAKATLIK NUMARALARINA GEÇİT YOK: SAHA KENARINDA BEKLEME DÖNEMİ

Maçın kritik anlarında tempoyu düşürmek için yapılan "sakatlık" hamlelerine karşı FIFA'dan sert bir önlem geldi.

Bundan sonra, hakemin kart göstermediği bir pozisyonda sakatlık yaşayıp oyunun durmasına neden olan ve tedavi isteyen oyuncu, saha kenarına alındıktan sonra oyunun başlamasıyla birlikte tam 1 dakika boyunca içeri girmek için bekleyecek.

Bu hamleyle, taktiksel amaçlı tedavi taleplerinin ve zaman çalma girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

VAR SİSTEMİNDE BÜYÜK GENİŞLEME: İKİNCİ SARI KARTA MÜDAHALE GELDİ

Teknolojinin futboldaki eli olan VAR (Video Yardımcı Hakem) sisteminin yetki alanı ciddi oranda genişletildi.

Mevcut kurallarda sadece direkt kırmızı kartlara karışabilen VAR, 2026'dan itibaren "ikinci sarı kart" pozisyonlarında da devreye girebilecek. Ayrıca hatalı verilen korner kararlarında da VAR, hakemle iletişime geçerek hatanın düzeltilmesini sağlayacak.

Bu değişim, maçın kaderini etkileyen kritik hataların en aza indirilmesi noktasında tarihi bir adım olarak görülüyor.

HAKEME İTİRAZA TAVİZ YOK: KAPTAN DIŞINDA HERKESE SARI KART

Saha içindeki disiplini sağlamak isteyen FIFA, hakemlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için "kaptan" kuralını devreye sokuyor.

Yeni talimatlara göre, pozisyonlara itiraz etmek için hakemin yanına gitme yetkisi sadece takım kaptanlarında olacak. Kaptan olmayan oyuncuların hakeme yaptığı itirazlarda sarı kart görme sıklığı ciddi şekilde artırılacak.

Hakemlerin bu konuda çok daha tavizsiz olması beklenirken, saha içindeki kaosun bu yöntemle sonlandırılması planlanıyor.

FIFAdan skandal kararFIFAdan skandal kararFIFA'DAN SKANDAL KARAR
Millilerimiz Dünya Kupası için sahadaMillilerimiz Dünya Kupası için sahadaMİLLİLERİMİZ DÜNYA KUPASI İÇİN SAHADA
Türkiye-Kosova finali nasıl sonuçlanır?Türkiye-Kosova finali nasıl sonuçlanır?TÜRKİYE-KOSOVA FİNALİ NASIL SONUÇLANIR?

