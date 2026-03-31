FIFA 2026 Dünya Kupası için yeni kuralları duyurdu
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası’ndan itibaren yeşil sahalarda uygulanacak radikal kural değişikliklerini resmen açıkladı. Oyunun hızını artırmayı, zaman geçirmeyi engellemeyi ve VAR sistemini daha etkin kılmayı hedefleyen bu kararlar, futbolun çehresini tamamen değiştirecek. Artık ne taç atışlarında saniyelerce beklenebilecek ne de VAR sistemi sadece direkt kırmızı kartlarla sınırlı kalacak. İşte dünya futbolunu sarsacak o tarihi kararların tüm detayları...
FIFA, oyunun akıcılığını bozan en büyük unsurlardan biri olan oyuncu değişikliklerine ve duran toplara neşter vurdu.
ZAMAN GEÇİRMEYE SON: 10 SANİYE SINIRI VE "EKSİK OYUN" CEZASI
Yeni kurala göre, oyundan çıkacak olan futbolcu, tabelanın yanmasından itibaren en geç 10 saniye içinde sahayı terk etmek zorunda kalacak. Eğer oyuncu bu süreyi aşarsa, takımı bu gecikmenin bedelini ağır ödeyecek ve 1 dakika boyunca sahada bir kişi eksik mücadele edecek.
Ayrıca, taç atışları ve kale vuruşları için de 5 saniye sınırı getirildi. Eğer bu süre zarfında atış kullanılmazsa, top doğrudan rakip takıma geçecek.
SAKATLIK NUMARALARINA GEÇİT YOK: SAHA KENARINDA BEKLEME DÖNEMİ
Maçın kritik anlarında tempoyu düşürmek için yapılan "sakatlık" hamlelerine karşı FIFA'dan sert bir önlem geldi.
Bundan sonra, hakemin kart göstermediği bir pozisyonda sakatlık yaşayıp oyunun durmasına neden olan ve tedavi isteyen oyuncu, saha kenarına alındıktan sonra oyunun başlamasıyla birlikte tam 1 dakika boyunca içeri girmek için bekleyecek.
Bu hamleyle, taktiksel amaçlı tedavi taleplerinin ve zaman çalma girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.