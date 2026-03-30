Yapay zekaya sorduk! Türkiye-Kosova finali nasıl sonuçlanır? İşte yanıtı...
A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki kader maçı öncesinde nefesler tutuldu. 24 yıllık hasreti dindirmek için Priştine’de Kosova karşısına çıkacak olan Ay-yıldızlılar için yapay zeka destekli dev analiz raporu hazırlandı. 90 dakikanın her saniyesini, muhtemel kırılma noktalarını ve oyuncu performanslarını mercek altına alan analizler; sahadaki sinir savaşından galibiyetin anahtarına kadar tüm senaryoları ortaya koydu. İşte dev finalin dakika dakika yaşanması beklenen tüm ihtimalleri ve zaferin şifreleri...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, 31 Mart'ta Kosova deplasmanında oynanacak kritik mücadeleyi kazanarak 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermeyi hedefliyor.
KRİTİK MAÇTA DÜDÜK MICHAEL OLIVER'DA
A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı play-off final mücadelesini İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.
HEDEF 24 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK
Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası tarihinde daha önce 1950, 1954 ve 2002 yıllarında turnuvaya katılma hakkı elde etti. 1950'de finansal sebeplerle turnuvaya gidemeyen Türkiye, 1954'te grup aşamasında elenirken en büyük başarısını 2002'de elde ederek dünya üçüncüsü oldu. Milliler, bu kez ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılarak uzun süredir devam eden hasreti sona erdirmek istiyor.