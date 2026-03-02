A Haber ekranlarında kupa şöleni: Futbolseverler için maraton başlıyor
Yayıncılığını Turkuvaz Medya Grubu’nun üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta heyecanı başlıyor. 3, 4 ve 5 Mart tarihlerinde oynanacak birbirinden kritik müsabakalar, A Haber ekranlarından naklen ve kesintisiz şekilde futbolseverlerle buluşacak.
Yayıncılığını Turkuvaz Medya Grubu'nun üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Grup aşamasında kritik haftaya girilirken, takımlar hem liderlik hem de üst tura yükselme hedefiyle sahaya çıkacak.
Bu hafta oynanacak karşılaşmalar futbolseverlere yüksek tempolu ve bol pozisyonlu mücadeleler vaat ederken, kupada dengelerin değişebileceği zorlu randevular A Haber ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
A GRUBU'NDA ZİRVE MÜCADELESİ: GALATASARAY ALANYA DEPLASMANINDA
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 3 Mart Salı günü saat 20.30'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşmada sarı-kırmızılılar, gruptaki namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
Üç maçta 6 gol atıp kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isterken; 7 puanla ikinci sırada bulunan Alanyaspor ise sahasında kazanarak liderlik yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor.
Bu iki ekip, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Cumartesi günü karşı karşıya gelmiş; sarı-kırmızılılar, Boey, Torreira ve Osimhen'in kaydettiği gollerle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.