A Haber ekranlarında kupa şöleni: Futbolseverler için maraton başlıyor

Yayıncılığını Turkuvaz Medya Grubu’nun üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta heyecanı başlıyor. 3, 4 ve 5 Mart tarihlerinde oynanacak birbirinden kritik müsabakalar, A Haber ekranlarından naklen ve kesintisiz şekilde futbolseverlerle buluşacak.

Yayıncılığını Turkuvaz Medya Grubu'nun üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Grup aşamasında kritik haftaya girilirken, takımlar hem liderlik hem de üst tura yükselme hedefiyle sahaya çıkacak.

Bu hafta oynanacak karşılaşmalar futbolseverlere yüksek tempolu ve bol pozisyonlu mücadeleler vaat ederken, kupada dengelerin değişebileceği zorlu randevular A Haber ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

A GRUBU'NDA ZİRVE MÜCADELESİ: GALATASARAY ALANYA DEPLASMANINDA

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 3 Mart Salı günü saat 20.30'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşmada sarı-kırmızılılar, gruptaki namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Üç maçta 6 gol atıp kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isterken; 7 puanla ikinci sırada bulunan Alanyaspor ise sahasında kazanarak liderlik yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Bu iki ekip, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Cumartesi günü karşı karşıya gelmiş; sarı-kırmızılılar, Boey, Torreira ve Osimhen'in kaydettiği gollerle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

GALATASARAY'DA ALANYASPOR MAÇININ KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılarda bu müsabakanın kamp kadrosu da belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey.

BEŞİKTAŞ DOLMABAHÇE'DE RİZESPOR'U AĞIRLAYACAK

C Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu randevu, A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Grupta oynadığı maçlarda 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, attığı 6 gole karşılık kalesinde 2 gol görerek defansif başarısıyla dikkat çekiyor.

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise grupta çıktığı 3 maç sonunda topladığı 4 puanla 4. sırada yer alırken, İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek gruptaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

B GRUBU'NDA KRİTİK GECE: ANTALYASPOR İLK PUAN PEŞİNDE

Kupa mesaisi 5 Mart Perşembe günü B Grubu'nda oynanacak Antalyaspor - Samsunspor karşılaşmasıyla devam edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Grupta çıktığı 3 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırarak turnuvanın en golcü takımı unvanını elinde bulunduran Samsunspor, kayıpsız serisini sürdürmeyi hedefliyor. Karadeniz temsilcisi galibiyete odaklanırken, grupta henüz puanla tanışamayan ve son sırada yer alan Antalyaspor ise güçlü rakibi karşısında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

