A Haber ekranlarında kupa şöleni: Futbolseverler için maraton başlıyor

GALATASARAY'DA ALANYASPOR MAÇININ KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılarda bu müsabakanın kamp kadrosu da belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve risk alınmak istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.