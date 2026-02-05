Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Kocaelispor berabere kaldı

9. dakikada Smolcic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tayfur'un vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı. 16. dakikada Keita'nın şutunda araya giren Ndidi'nin ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle yapılan itirazların ardından maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR monitörüne gitti. 17. dakikada pozisyonu tekrar izleyen hakem Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. 18. dakikada beyaz noktanın başına geçen Serdar Dursun topu kaleci Ersin'in sağından yerden ağlara gönderdi. 1-0 33. dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan parmaklarının ucuyla topu kalenin üstünden kornere çeldi. 41. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası sol çaprazdan Darko Churlinov'un şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.

Beşiktaş, Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

FOTOĞRAF: AA

İKİNCİ YARI



57. dakikada sağ kanattan Agyei'nin ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un şutunda kaleci Ersin müdahalesiyle top direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından Churlinov'un şutunda top Uduokhai'nin müdahalesiyle kornere gitti.



61. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Olaitan'ın pasında El Bilal Toure bekletmeden topu Ndidi'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.



65.dakikada Cengiz'in ara pasında topla buluşan Mustafa'nın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.



84. dakikada Uduokai'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından orta hakem penaltı noktasını gösterdi.



88. dakikada penaltıyı kullanan Orkun Kökçü, kaleci Gökhan ile topu ayrı köşelere gönderdi. 1-1.



90+3. dakikada sağdan çizgiye kadar inen Agyei'nin ortasında ceza sahasında Rivas'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



Goller: Serdar Dursun (dk. 18 pen.) (Kocaelispor), Orkun Kökçü (dk. 88 pen.) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Selçuk İnan (T.D.) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Anfernee Dijksteel, Darko Churlinov, Botond Balogh, Samet Yalçın (Kocaelispor), El Bilal Toure, Uduokhai (Beşiktaş)