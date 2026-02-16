CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta programı açıklandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Yayıncılığını Turkuvaz Medya’nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçlarının programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, gruplarda birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde planlandığı belirtildi.

Kupada 4. hafta programı şöyle:

3 MART SALI

13.00 Fethiyespor - Fatih Karagümrük
15.30 İstanbulspor - Boluspor
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
20.30 Başakşehir - Trabzonspor

4 MART ÇARŞAMBA

14.30 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü
20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe
20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor

5 MART PERŞEMBE

20.30 Antalyaspor - Samsunspor
20.30 Eyüpspor - Konyaspor
20.30 Aliağa Futbol - Gençlerbirliği
20.30 Bodrum FK - Iğdır FK

