Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray'ın deplasmanda uzatmalara giden maçta Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen son 16'ya kalmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan kutlayan ilk isim oldu.

TEKNİK EKİP VE FUTBOLCULARLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Son 16'ya kalma başarısının ardından sarı-kırmızılı takımı telefonla arayarak teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşan Başkan Erdoğan tebriklerini iletti.

Karşılaşmayı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da soyunma odasına gelerek oyuncuları ve teknik ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmalarından dolayı kutladı.