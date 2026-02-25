Torino’da öldük öldük dirildik! Galatasaray uzatmalarda tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya geldi. İlk maçta elde edilen 5-2’lik farklı galibiyetin avantajıyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, İtalya’da üstünlüğünü koruyamayınca mücadele uzatmalara gitti. 3-2'lik skorla adeta ölüp ölüp dirildiğimiz karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye Osimhen ile Barış Alper Yılmaz çıktı ve Galatasaray'a turu getiren isimler oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip 3-2 yenilmesine karşın ilk maçtaki skor avantajıyla "Devler Ligi"nde adını son 16 turuna yazdırdı. İLK YARI 2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Perin, meşin yuvarlağı kurtardı. 3. dakikada Kenan Yıldız'ın sol kanattan ortasında ceza alanında Gatti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı. 10. dakikada Kenan Yıldız'ın uzun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Conceiçao'nun ortasında Koopmeiners'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 11. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta Abdülkerim Bardakcı, topu altıpas çizgisi önündeki Osimhen'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Perin sağına uzanarak gole izin vermedi. 22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakikada Kenan Yıldız'ın sol taraftan ortasında kafalardan seken topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Conceiçao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı. 30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Galatasaraylı Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır, son anda çeldi. 37. dakikada Juventus, penaltıdan golü buldu. Torreira'nın ceza sahası sol çaprazında Thuram'a müdahalesi sonrası hakem Joao Pinheiro, penaltı kararı verdi. Penaltıyu kullanan Locatelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 45+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan'ın içeriye çevirdiği topu David, Thuram'a çıkardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibindenoyun alanını terk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Juventus'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İKİNCİ YARI 46. dakikada Kelly, hava topuna yükseldiği Barış Alper Yılmaz'ın ayağına basarak faul yaptı. Portekizli hakem Pinheiro, Kelly'e önce ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkarırken VAR incelemesi sonucunda kararını değiştirerek direkt kırmızı kart gösterdi ve 48. dakikada ev sahibi takım 10 kişi kaldı. 55. dakikada gelişen Juventus atağında, sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız'ın çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle kornere çeldi. 63. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşu kullanan Locatelli, topu ceza sahasına ortaladı. Gatti'nin kafa vuruşunda top, az farkla üstten auta çıktı. 67. dakikada sağ kanattan Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahasının sağ çaprazından şutunda kaleci Perin, gole izin vermedi. 68. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Galatasaray'da Sara'nın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Perin, topu kontrol etti. 70. dakikada Juventus, 2. golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Kalulu, topu bekletmeden altıpas üzerine çevirdi. Arka direkte müsait durumdaki Gatti, topu ağlara gönderdi: 2-0. 72. dakikadaki Galatasaray atağında, savunmadan seken topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Osimhen'in şutunda top, az farkla auta çıktı. 78. dakikadaki Juventus atağında, Boga'nın soldan ortasında arka direkte Kenan Yıldız'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. 81. dakikada Juventus, 3. golü McKennie ile golü buldu. İtalyan ekibi sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Zhegrova topu arka direğe ortaladı. Koopmeiners kafayla topu diğer direk dibine gönderirken McKennie, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. 90+4. dakikada Boey'in sağdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde kafayla vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta çıktı. Maçın 90 dakikalık normal süresi 3-0 Juventus lehine sonuçlandığı için müsabaka uzatmalara gitti. UZATMA DEVRELERİ 96. dakikada sol kanattan Juventus atağında Kalulu,'nun ortasında McKennie topu, bekletmeden sağ taraftaki Zhegrova'ya çıkarttı. Zhegrova'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin solundan az farkla auta çıktı. 99. dakikada Torreira'nın ceza sahasının dışından sert şutunda kalecisi Perin, topa sahip oldu. 105. dakikadaki Galatasaray'ın merkezden atağında Barış Alper Yılmaz, topu soldan ceza sahası içine koşu gösteren Osimhen'e çıkardı. Osimhen, ceza sahasının solunda müsait durumda topu düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi: 3-1. 110. dakikada sol kanattan Zhegrova'nın ceza sahasına çalımlarla girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi. 118. dakikada Singo'nun ara pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz, kaleci Perin ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi: 3-2. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CİMBOMA TEBRİK TELEFONU Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında son 16'ya kalan Galatasaray'ı kutlayan ilk isim oldu. Sarı-kırmızılı takımı telefonla arayarak teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşan Başkan Erdoğan tebriklerini iletti. Karşılaşmayı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da soyunma odasına gelerek oyuncuları ve teknik ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmalarından dolayı kutladı. İŞTE İLK 11'LERİ Juventus:Perrin, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceiçao, Koopmeiners, Kenan, Kalulu, Thuram, Mckennie, David Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Torreira, Abdülklerim, Osimhen, Barış Alper, Lang, Lemina OKAN BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya temsilcisi Juventus'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. "Devler Ligi"nde 36 takımlı lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan alarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 20. olarak play-off turuna yükseldi. Lig etabını 13 puanla 13. sırada bitiren Juventus da adını play-off turuna yazdırdı.

FOTOĞRAF: AA Yapılan kura çekiminde eşleşen iki takım, turun ilk ayağında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 5-2 kazandı. Galatasaray, Allianz Stadı'ndaki rövanş maçına ise Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile sahaya çıktı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey, yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti. Buruk, Konyaspor karşısında ilk 11'de şans verdiği Boey, Singo, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Sane ve Icardi'yi yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcular yerine Lang, Sanchez, Jakobs, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'i maça başlattı.

FOTOĞRAF: AA TURUN İLK MAÇININ 11'İNE GÖRE 1 DEĞİŞİKLİK YAPTI Teknik direktör Okan Buruk, Juventus'u 5-2 yendikleri ilk maçın 11'ine göre ise bu karşılaşmada 1 değişikliğe gitti. Buruk, ilk maçta şans verdiği Yunus Akgün'ün yerine bu müsabakada Mario Lemina'yı tercih etti. BAKAN BAK, MAÇI STATTA TAKİP ETTİ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi. Bakan Bak, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile birlikte karşılaşmayı protokol tribününden seyretti. JUVENTUS'TA MİLLİ FUTBOLCU KENAN İLK 11'DE İtalyan temsilcisinde Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı. Juventus'ta gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun beğenisini toplayan Kenan, ilk maçta olduğu gibi rövanş karşılaşmasında da Galatasaray'a karşı mücadele etti.