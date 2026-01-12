Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Ocak Salı günü oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı 13 Ocak Salı, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu da 13 Ocak Salı günü oynanacak olan maçların hakemlerini açıkladı.
Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:
13.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses
15.30 Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar
18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Burak Pakkan
20.30 Fethiyespor - Galatasaray: Ayberk Demirbaş