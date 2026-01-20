Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçlarının programı açıklandı

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında oynanacak 3. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maç programı şöyle:

3 Şubat Salı:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor (Iğdır Şehir)

15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor (Papara Park)

4 Şubat Çarşamba:

13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor (Bolu Atatürk)

15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

5 Şubat Perşembe:

13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK (Aktepe)

15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Kocaeli)

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)