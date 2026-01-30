CANLI YAYIN

Avrupa'da Türk rüzgarı! 3 temsilcimiz de play-off’ta

Bu sezon Avrupa organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, gruplarında elde ettikleri başarıyla play-off biletini aldı. Temsilcilerimizin üst turlara yükselmesinin ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte detaylar...

Bu sezon UEFA organizasyonlarında üç kulübümüz mücadele etti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde; Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde; Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladıGalatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve 20. sırada yer aldı. Bu sonuçla play-off biletini alan sarı-kırmızılılar, play-off turunda Juventus ya da Atletico Madrid ile eşleşecek.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni Fenerbahçe 12 puan toplayarak 19. sırada tamamladı (AA)Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni Fenerbahçe 12 puan toplayarak 19. sırada tamamladı (AA)

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise lig aşamasında 12 puan toplayarak 19. sırayı elde etti. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde yer alan Samsunspor lig aşamasını 12. sırada tamamladı (ahaber.com.tr)Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde yer alan Samsunspor lig aşamasını 12. sırada tamamladı (ahaber.com.tr)

UEFA Konferans Ligi'nde yer alan Samsunspor ise lig aşamasını 12. sırada tamamladı. Seribaşı olarak kuraya katılan Karadeniz ekibi, son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşılaşacak.

Temsilcilerimizin üst turlara yükselmesinin ardından UEFA ülke puanı da güncellendi.

1- İNGİLTERE: 111.797

2- İTALYA: 98.160

3- İSPANYA: 90.484

4- ALMANYA: 88.188

5- FRANSA: 78.927

6- PORTEKİZ: 69.066

7- HOLLANDA: 66.595

8- BELÇİKA: 62.050

9- TÜRKİYE: 49.075

10- ÇEKYA: 47.225

