Avrupa'da Türk rüzgarı! 3 temsilcimiz de play-off’ta
Bu sezon Avrupa organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, gruplarında elde ettikleri başarıyla play-off biletini aldı. Temsilcilerimizin üst turlara yükselmesinin ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte detaylar...
Bu sezon UEFA organizasyonlarında üç kulübümüz mücadele etti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde; Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde; Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve 20. sırada yer aldı. Bu sonuçla play-off biletini alan sarı-kırmızılılar, play-off turunda Juventus ya da Atletico Madrid ile eşleşecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise lig aşamasında 12 puan toplayarak 19. sırayı elde etti. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.