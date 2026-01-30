Avrupa'da Türk rüzgarı! 3 temsilcimiz de play-off’ta

Bu sezon Avrupa organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, gruplarında elde ettikleri başarıyla play-off biletini aldı. Temsilcilerimizin üst turlara yükselmesinin ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte detaylar...

Bu sezon UEFA organizasyonlarında üç kulübümüz mücadele etti. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde; Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde; Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve 20. sırada yer aldı. Bu sonuçla play-off biletini alan sarı-kırmızılılar, play-off turunda Juventus ya da Atletico Madrid ile eşleşecek.