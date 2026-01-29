Fenerbahçe FCSB ile berabere kaldı! Kanarya Avrupa Ligi'nde play-off'a yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile mücadele etti.

18'inci dakikada Semedo'nun pasıyla sağ taraftan savunma arkasına hareketlenen Nene'nin ceza sahasına ortasına En Nesyri kafa ile vurdu. Kaleci Tarnovanu kornere çeldi. Fenerbahçe, 19'uncu dakikada öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortaladı. Ön direğe hareketlenen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 0-1.

İlk 10 dakikada Fenerbahçe, Anderson Talisca'yla FCSB ise Politic'le gol aradı. Sarı-lacivertlilerin 17'nci dakikada Youssef En Nesyri ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

Fotoğraf (AA)

31'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Olaru'nun şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi. 36'ncı dakikada Ederson bir kez daha gol engel oldu. Sağ taraftan topu sürerek ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda Ederson topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 51'inci dakikada Olaru'nun kale önünden yakın mesafeden şutunda Ederson bir kez daha gol şansı tanımadı. 59'uncu dakikada orta alandaki En Nesyri'nin pasıyla buluşan Kerem Aktürkoğlu rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı.