CANLI YAYIN

Fenerbahçe FCSB ile berabere kaldı! Kanarya Avrupa Ligi'nde play-off'a yükseldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe FCSB ile berabere kaldı! Kanarya Avrupa Ligi'nde play-off'a yükseldi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında Romanya deplasmanında FCSB ile karşı karşıya geldi. Play-off biletini puan avantajıyla garantileyen sarı-lacivertliler, 18. dakikada İsmail Yüksek’in golüyle öne geçti. Maçın büyük bölümünü üstün oynayan Kanarya, 71. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan beraberlikle ayrıldı. İşte mücadelede yaşananlar…

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile mücadele etti.

Fotoğraf (Reuters)Fotoğraf (Reuters)

İlk 10 dakikada Fenerbahçe, Anderson Talisca'yla FCSB ise Politic'le gol aradı. Sarı-lacivertlilerin 17'nci dakikada Youssef En Nesyri ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

18'inci dakikada Semedo'nun pasıyla sağ taraftan savunma arkasına hareketlenen Nene'nin ceza sahasına ortasına En Nesyri kafa ile vurdu. Kaleci Tarnovanu kornere çeldi. Fenerbahçe, 19'uncu dakikada öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortaladı. Ön direğe hareketlenen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 0-1.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

31'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Olaru'nun şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi. 36'ncı dakikada Ederson bir kez daha gol engel oldu. Sağ taraftan topu sürerek ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda Ederson topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 51'inci dakikada Olaru'nun kale önünden yakın mesafeden şutunda Ederson bir kez daha gol şansı tanımadı. 59'uncu dakikada orta alandaki En Nesyri'nin pasıyla buluşan Kerem Aktürkoğlu rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Fotoğraf (Reuters)Fotoğraf (Reuters)

Kerem'in şutunda kaleci Tarnovanu topu kurtardı. 72'nci dakikada FCSB eşitliği yakaladı. Sol taraftaki Radunovic'in ceza sahasına ortasında seken topla buluşan kale önündeki Cisotti, topu filelerle buluşturdu: 1-1.

81'inci dakikada Asensio'nun pasıyla topla buluşan Kerem'in sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye vurduğu top direğin yanından auta çıktı.

Kalan sürede başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Fotoğraf (Reuters)Fotoğraf (Reuters)

İŞTE KANARYA'NIN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen oldu.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

7. dakikada sol kanattan Oosterwolde'nin ortasında ceza sahası içinde Talisca'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

17. dakikada Nene'nin sol kanattan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarnovanu'dan döndü. Dönen topu arka direkte En-Nesyri ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

18. dakikada sağ kanattan Kerem'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde İsmail'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

31. dakikada Thiam'ın savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Olaru'nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.

36. dakikada Thiam'ın ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.

Fotoğraf (AFP)Fotoğraf (AFP)

(İKİNCİ YARI)

59. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Kerem'in şutunda kaleci Tarnovanu topu çeldi.

71. dakikada sol kanattan Radunovic'in ortasında arka direkte Cisotti'nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

81. dakikada sağ kanattan Semedo'nun pasında ceza sahası içinde Kerem'in çaprazdan vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

89. dakikada sağ kanatta yapılan ortada ceza sahası sol çaprazdan Popescu'nun şutunda kaleci Ederson gole izin vermedi.

Galatasaray Manchester City engelini aşamadıGalatasaray Manchester City engelini aşamadı GALATASARAY MANCHESTER CİTY ENGELİNİ AŞAMADI

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın