Galatasaray Manchester City engelini aşamadı! Aslan play-off'ta yoluna devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında Galatasaray, TSİ 23.00’te Etihad Stadyumu’nda Manchester City ile karşılaştı. İngiliz deviyle tarihinde ilk kez karşı karşıya gelen temsilcimiz, kalesinde gördüğü 2 golle sahadan mağlup ayrıldı. Ancak bu sonuca rağmen sarı-kırmızılı ekip, play-off biletini cebine koyarak yoluna play-off turunda devam etme hakkı kazandı. İşte mücadelede yaşananlar…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray TSİ 23.00'te Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 3'üncü dakikada Haaland'la Galatasaray kalesinde tehlike yarattı. Sol kanatta topla buluşan Ait-Nouri'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Haaland'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

10'uncu dakikadaki Manchester City atağında Doku'nun savunma arkasına pasıyla buluşan Erling Haaland'ın ceza sahası içindeki aşırtma vuruşu ağlara gitti: 1-0.

29'uncu dakikada Doku'nun gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Cherki'nin düzgün vuruşu farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın 64'üncü dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Sallai topu Osimhen'e indirdi. Osimhen'in penaltı noktasına yakın bölgen vuruşunu kaleci Donnarumma güçlükle çıkardı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

ASLAN'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

3. dakikada sol taraftan Ait Nouri'nin ortasında iyi yükselen Haaland'ın penaltı noktasının sağından uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

11. dakikada Doku'nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Haaland, ceza sahası içinde karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada Bernardo'nun pasında topla buluşan O'Reilly'nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

26. dakikada Sallai'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in şutunda kaleci Donnarumma iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

29. dakikada sol taraftan Doku'nun pasında Cherki ceza sahası sol çaprazında topla buluşup yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

(İKİNCİ YARI)

55. dakikada sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağın sahibi oldu.

63. dakikada Haaland'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Marmoush'un bekletmeden şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kurtardı.

64. dakikada Sara'nın savunma arkasına uzun pasında ceza yayında Sallai, topu bekletmeden yanından koşu atan Osimhen'e bıraktı. Osimhen'in de ceza sahasında bekletmeden şutunda kaleci Donnarumma meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

74. dakikada sol taraftan Eren'in ortasında Ake'nin ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğin yanından az farkla kornere çıktı.

