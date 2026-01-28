Haberler Spor Haberleri Galatasaray Manchester City engelini aşamadı! Aslan play-off'ta yoluna devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında Galatasaray, TSİ 23.00’te Etihad Stadyumu’nda Manchester City ile karşılaştı. İngiliz deviyle tarihinde ilk kez karşı karşıya gelen temsilcimiz, kalesinde gördüğü 2 golle sahadan mağlup ayrıldı. Ancak bu sonuca rağmen sarı-kırmızılı ekip, play-off biletini cebine koyarak yoluna play-off turunda devam etme hakkı kazandı. İşte mücadelede yaşananlar…