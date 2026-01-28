Galatasaray Manchester City engelini aşamadı! Aslan play-off'ta yoluna devam edecek
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında Galatasaray, TSİ 23.00’te Etihad Stadyumu’nda Manchester City ile karşılaştı. İngiliz deviyle tarihinde ilk kez karşı karşıya gelen temsilcimiz, kalesinde gördüğü 2 golle sahadan mağlup ayrıldı. Ancak bu sonuca rağmen sarı-kırmızılı ekip, play-off biletini cebine koyarak yoluna play-off turunda devam etme hakkı kazandı. İşte mücadelede yaşananlar…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray TSİ 23.00'te Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaştı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 3'üncü dakikada Haaland'la Galatasaray kalesinde tehlike yarattı. Sol kanatta topla buluşan Ait-Nouri'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Haaland'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.
10'uncu dakikadaki Manchester City atağında Doku'nun savunma arkasına pasıyla buluşan Erling Haaland'ın ceza sahası içindeki aşırtma vuruşu ağlara gitti: 1-0.
29'uncu dakikada Doku'nun gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Cherki'nin düzgün vuruşu farkı ikiye çıkardı: 2-0.
İlk yarı bu skorla sona erdi.
Maçın 64'üncü dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Sallai topu Osimhen'e indirdi. Osimhen'in penaltı noktasına yakın bölgen vuruşunu kaleci Donnarumma güçlükle çıkardı.
Kalan dakikalarda gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
ASLAN'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.