16 Ocak 2026, Cuma
Haberler Samsunspor Haberleri Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2026 15:30 Güncelleme: 16.01.2026 15:38
Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu

İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Shkendija ile eşleşti. Karadeniz ekibi bu turu geçerse son 16’ya kalacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasonu Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Turnuvanın kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

SAMSUNSPOR RAKİBİ BELLİ OLDU

Konferans Ligi play-off turu için yapılan kura çekiminin ardından Samsunspor'un rakibi netlik kazandı.

Samsunspor, Konferans Ligi play-off turunda Shkendija ile eşleşti. Karadeniz ekibi, bu turu geçmesi halinde adını son 16 takım arasına adını yazdıracak.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Konferans Ligi'nde Samsunspor, play-off turu ilk maçını 19 Şubat'ta, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat'ta oynayacak.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin lig aşamasında 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan toplamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör