Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Shkendija ile eşleşti. Karadeniz ekibi bu turu geçerse son 16’ya kalacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasonu Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Turnuvanın kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
SAMSUNSPOR RAKİBİ BELLİ OLDU
Konferans Ligi play-off turu için yapılan kura çekiminin ardından Samsunspor'un rakibi netlik kazandı.
Samsunspor, Konferans Ligi play-off turunda Shkendija ile eşleşti. Karadeniz ekibi, bu turu geçmesi halinde adını son 16 takım arasına adını yazdıracak.
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Konferans Ligi'nde Samsunspor, play-off turu ilk maçını 19 Şubat'ta, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat'ta oynayacak.
Samsunspor, Konferans Ligi'nin lig aşamasında 6 maç sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan toplamıştı.