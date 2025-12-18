Kerem Demirbay'dan flaş karar! Eyüpspor'dan ayrılacak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2025 10:33
Galatasaray’dan ayrılıp sezon başında Eyüpspor’a transfer olan 31 yaşındaki Kerem Demirbay, beklediği forma şansını bulamadı. Süper Lig’de 15 maçta 1 asist yapan tecrübeli orta saha, sözleşmesini feshederek ayrılmayı planlıyor.
Galatasaray'dan ayrılan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, sezon başında Eyüpspor'a transfer oldu.
KEREM'DEN FESİH KARARI
Bu sezon Eyüpspor formasıyla Süper Lig'de 15 maça çıkan Kerem Demirbay'ın bir asisti bulunuyor. Beklenen forma şansını bulamayan Kerem, ayrılık kararı verdi. Kerem Demirbay, Eyüpspor'la olan sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.
ÖNCELİĞİ İSTANBUL
Tecrübeli futbolcunun önceliği kariyerine İstanbul'da devam etmek. Kerem şu anda ligde yabancı statüsünde forma giyiyor.