Kerem Demirbay’dan flaş karar! Eyüpspor’dan ayrılacak

Galatasaray'dan ayrılan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, sezon başında Eyüpspor'a transfer oldu.

KEREM'DEN FESİH KARARI

Bu sezon Eyüpspor formasıyla Süper Lig'de 15 maça çıkan Kerem Demirbay'ın bir asisti bulunuyor. Beklenen forma şansını bulamayan Kerem, ayrılık kararı verdi. Kerem Demirbay, Eyüpspor'la olan sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

ÖNCELİĞİ İSTANBUL

Tecrübeli futbolcunun önceliği kariyerine İstanbul'da devam etmek. Kerem şu anda ligde yabancı statüsünde forma giyiyor.