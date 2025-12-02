02 Aralık 2025, Salı
Haberler Spor Haberleri CANLI Rizespor - Pendikspor

CANLI Rizespor - Pendikspor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 18:20
CANLI Rizespor - Pendikspor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Grup etabı öncesi oynanan son eleme maçlarında Rizespor sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Grup etabı öncesi oynanan son eleme maçlarında Rizespor sahasında Pendikspor'u konuk ediyor.

A Spor ekranlarından canlı yayınlanan zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

