24 Kasım 2025, Pazartesi
Haberler Spor Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.11.2025 10:32
ABONE OL
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray ilk 8 hedefi için kritik olan karşılaşmada saat 20.45’te Union Saint-Gilloise’ı ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla açılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yarın ve 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak. 9 puanla ligde 9. sırada yer alan Galatasaray, yarın saat 20.45'te Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programı şöyle:

Yarın

20.45 Ajax - Benfica

20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise

23.00 Manchester City - Bayer Leverkusen

23.00 Chelsea - Barcelona

23.00 Borussia Dortmund - Villarreal

23.00 Napoli - Karabağ

23.00 Slavia Prag - Athletic Bilbao

23.00 Bodo/Glimt - Juventus

23.00 Olimpik Marsilya - Newcastle United

26 Kasım Çarşamba

20.45 Kopenhag - Kairat

20.45 Pafos - Monaco

23.00 Paris Saint-Germain - Tottenham

23.00 Liverpool - PSV

23.00 Arsenal - Bayern Münih

23.00 Atletico Madrid - Inter

23.00 Eintracht Frankfurt - Atalanta

23.00 Sporting - Club Brugge

23.00 Olympiakos - Real Madrid

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör