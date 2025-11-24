UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla açılacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yarın ve 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak. 9 puanla ligde 9. sırada yer alan Galatasaray, yarın saat 20.45'te Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.



Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programı şöyle:



Yarın



20.45 Ajax - Benfica



20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise



23.00 Manchester City - Bayer Leverkusen



23.00 Chelsea - Barcelona



23.00 Borussia Dortmund - Villarreal



23.00 Napoli - Karabağ



23.00 Slavia Prag - Athletic Bilbao



23.00 Bodo/Glimt - Juventus



23.00 Olimpik Marsilya - Newcastle United



26 Kasım Çarşamba



20.45 Kopenhag - Kairat



20.45 Pafos - Monaco



23.00 Paris Saint-Germain - Tottenham



23.00 Liverpool - PSV



23.00 Arsenal - Bayern Münih



23.00 Atletico Madrid - Inter



23.00 Eintracht Frankfurt - Atalanta



23.00 Sporting - Club Brugge



23.00 Olympiakos - Real Madrid

