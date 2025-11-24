UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray ilk 8 hedefi için kritik olan karşılaşmada saat 20.45’te Union Saint-Gilloise’ı ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla açılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta müsabakaları yarın ve 26 Kasım Çarşamba günü oynanacak. 9 puanla ligde 9. sırada yer alan Galatasaray, yarın saat 20.45'te Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta programı şöyle:
Yarın
20.45 Ajax - Benfica
20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise
23.00 Manchester City - Bayer Leverkusen
23.00 Chelsea - Barcelona
23.00 Borussia Dortmund - Villarreal
23.00 Napoli - Karabağ
23.00 Slavia Prag - Athletic Bilbao
23.00 Bodo/Glimt - Juventus
23.00 Olimpik Marsilya - Newcastle United
26 Kasım Çarşamba
20.45 Kopenhag - Kairat
20.45 Pafos - Monaco
23.00 Paris Saint-Germain - Tottenham
23.00 Liverpool - PSV
23.00 Arsenal - Bayern Münih
23.00 Atletico Madrid - Inter
23.00 Eintracht Frankfurt - Atalanta
23.00 Sporting - Club Brugge
23.00 Olympiakos - Real Madrid