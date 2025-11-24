Gol düellosunda kazanan fırtına! Trabzonspor Başakşehir'i evinde mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-1 önde tamamladı. Maç ikinci yarısında nefes kesen bir mücadeleye dönüşürken RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İLK YARI
10. dakikada RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı. Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında Visca, Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, önce Ebosele'ye sarı kartını gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, sarı kartı iptal ederek Ebosele'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
16. dakikada Pina'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselen Folcarelli'nin kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
17. dakikada rakip yarı sahanın sol tarafından Onur Bulut'un kullandığı frikikte ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde top savunmaya da çarparak kaleci Onana'da kaldı.
19. dakikada oyun oynandığı sırada VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, hava topu mücadelesinde topun Okay Yokuşlu'nun eline çarptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada Selke, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
37. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Mustafa Eskihellaç'ın orta sahanın solundan savunma arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Augusto, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
41. dakikada Zubkov'un savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahasına giren Augusto'nun penaltı noktasının sağından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Muhammed Şengezer topu ayaklarıyla çıkardı.
45. dakikada RAMS Başakşehir yeniden öne geçti. Sağ kanattan Onur Bulut'un kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
İKİNCİ YARI
74. dakikada hakem Halil Umut Meler, potansiyel penaltı sebebiyle VAR uyarı sonrası kenara geldi. Başakşehir'de Kemen'in ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
76. dakikada penaltıyı kullanan Paul Onuachu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2
77. dakikada Zubkov'un sol taraftan ortasında savunmadan seken top Batagov'un önünde kaldı. Bu oyuncunun soldan içeri çevirdiği topu kale alanı gerisinden Muçi, gelişine vuruşla filelere gönderdi. 2-3
86. dakikada Muçi'nin sağdan ortasında ceza sahası içindeki Batagov'un kafa vuruşunda kaleci Muhammed, sağ üst köşeye gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
90+1. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Duarte'nin kafayla içeri çevirdiği topu kale önünde Bertuğ tamamladı. 3-3
90+11. dakikada Batagov'un pasında Ernest Muçi, ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu. 3-4
Goller: Davie Selke (dk. 22 pen.), Eldor Shomurodov (dk. 45), Bertuğ Yıldırım (dk. 90+1) (RAMS Başakşehir), Felipe Auguto (dk. 37), Paul Onuachu (dk. 76 pen.) Ernest Muçi (dk. 77), Ernest Muçi (dk. 90+11) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Festy Ebosele (dk. 10) (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Olivier Kemen, Ousseynou Ba (RAMS Başakşehir), Christ Oulai, Ernest Muçi
