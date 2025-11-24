Milli atlet Berke Nergis’ten büyük başarı! Madalyanın sahibi oldu

24 Kasım 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.11.2025 22:25
Japonya’nın başkenti Tokyo’da 5 Kasım’da başlayan 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) millî güreşçi Seymen Berke Nergiz, 125 kilo serbest stil güreş kategorisinde Japon rakibi Ken’i 4-0 yenerek müsabakayı üçüncülükle tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Oyunlarda Türkiye'yi temsil eden, Zonguldak'ın Alaplı Spor Kulübü altyapısından yetişen millî güreşçi Seymen Berke Nergiz, 125 kilo serbest stil güreş kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. Nergiz, zorlu rakiplerini geride bırakarak üçüncü tur müsabakasında Japonyalı Sogabe Ken'i 4-0 yenerek müsabakayı üçüncülükle tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu önemli başarıyla birlikte Türkiye, oyunlardaki ilk madalyasını elde etmiş oldu.

