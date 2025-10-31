Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı’dan bahis skandalı açıklaması: İnanılmaz bir rezillik

Başkan Adalı, hayaldeki Beşiktaş'a ulaşmak için birden fazla transfer dönemine ihtiyaç olduğunu belirterek, kulübün kadro yapılanmasına dair "Elde Beşiktaş'a faydalı olamayacak bir futbolcu grubu vardı.12 transferin gelip, 25 futbolcu transfer edildiği bir dönem 20 senedir hatırlamıyorum." dedi.

"BU TAKIM HAYALİMİZDEKİ BEŞİKTAŞ OLACAK"

Gayrimenkul projeleri sonrasında transferde çıtayı yükselttiklerini ifade eden Adalı, "3 transfer yapacağız" dediğinde taraftarın tepki gösterdiğini ancak kendisinin de 3 transferle takımın düzelme şansının olmayacağını bildiğini söyledi.

"12 transfer yaptık, hala eksiğimiz var, katılıyorum." diyen Adalı, sancılı bir dönem geçireceklerini ancak takımın oturacağını vurguladı. Eksikleri kış transfer döneminde tamamlamaya çalışacaklarını belirterek, "Yönetim kurulu olarak hiçbir şeyden kaçtığımız yok. Hocaya da söyledik, 'Ne istiyorsan olacak' diye. Bu takım, hayalimizdeki Beşiktaş olacak" mesajını verdi.

SCOUT VE ESKİ TRANSFER SÜREÇLERİ

Adalı, scout ekibinde önemli olanın sistemi oturtmak olduğunu belirterek, mevcut scout ekibinden 2-3 kişinin yeni scout ekibinde de çalışacağını açıkladı. Geçmişteki transfer girişimlerine dair de konuşan Adalı Gedson'un gitmek istediğini ve bu durumun parayla pulla hiçbir alakasının olmadığını, kaos ortamının futbolcuları etkilediğini söyledi.

Sergen Yalçın'ın istediği 2-3 oyuncu olduğunu ancak bu transferlerin gerçekleşmediğini, bazen kulübün "tamam" dediği oyuncunun gelmek istemediğini, bazen de futbolcunun gelmek istediği halde kulübün bırakmadığını aktardı.