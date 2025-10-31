Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı’dan bahis skandalı açıklaması: İnanılmaz bir rezillik

31 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 01:30 Güncelleme: 31.10.2025 01:45
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Bahis skandalına ilişkin konuşan Adalı "Hakemlerin bahis oynaması konusunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. Bahis konusunun üstüne gittiği için İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimini tebrik ediyorum. Türk futbolu için belki bir milat olacak. Beşiktaş olarak bir duruşumuz ve terbiyemiz var. Maç kazanmak için bunu bozmayız ama bu işin peşini bırakmayacağız. Bahis konusunu başlatanların işi tamamlaması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a özel yaptığı açıklamada hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili, "Hakemlerin bahis oynaması konusunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. Bahis konusunun üstüne gittiği için İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimini tebrik ediyorum." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a yaptığı özel açıklamalarda kulübün mevcut durumunu, transfer stratejilerini ve geleceğe yönelik hedeflerini değerlendirirken son günlerde gündemdeki sıcaklığını koruyan bahis skandalına yönelik de dikkat çeken mesajlar verdi.

Başkan Adalı, hayaldeki Beşiktaş'a ulaşmak için birden fazla transfer dönemine ihtiyaç olduğunu belirterek, kulübün kadro yapılanmasına dair "Elde Beşiktaş'a faydalı olamayacak bir futbolcu grubu vardı.12 transferin gelip, 25 futbolcu transfer edildiği bir dönem 20 senedir hatırlamıyorum." dedi.

"BU TAKIM HAYALİMİZDEKİ BEŞİKTAŞ OLACAK"

Gayrimenkul projeleri sonrasında transferde çıtayı yükselttiklerini ifade eden Adalı, "3 transfer yapacağız" dediğinde taraftarın tepki gösterdiğini ancak kendisinin de 3 transferle takımın düzelme şansının olmayacağını bildiğini söyledi.

"12 transfer yaptık, hala eksiğimiz var, katılıyorum." diyen Adalı, sancılı bir dönem geçireceklerini ancak takımın oturacağını vurguladı. Eksikleri kış transfer döneminde tamamlamaya çalışacaklarını belirterek, "Yönetim kurulu olarak hiçbir şeyden kaçtığımız yok. Hocaya da söyledik, 'Ne istiyorsan olacak' diye. Bu takım, hayalimizdeki Beşiktaş olacak" mesajını verdi.

SCOUT VE ESKİ TRANSFER SÜREÇLERİ

Adalı, scout ekibinde önemli olanın sistemi oturtmak olduğunu belirterek, mevcut scout ekibinden 2-3 kişinin yeni scout ekibinde de çalışacağını açıkladı. Geçmişteki transfer girişimlerine dair de konuşan Adalı Gedson'un gitmek istediğini ve bu durumun parayla pulla hiçbir alakasının olmadığını, kaos ortamının futbolcuları etkilediğini söyledi.

Sergen Yalçın'ın istediği 2-3 oyuncu olduğunu ancak bu transferlerin gerçekleşmediğini, bazen kulübün "tamam" dediği oyuncunun gelmek istemediğini, bazen de futbolcunun gelmek istediği halde kulübün bırakmadığını aktardı.

"GAYRİMENKUL PROJELERİYLE AÇIĞI KAPATACAĞIZ"

Beşiktaş Başkanı, rakiplerle olan finansal uçurumu kapatmanın tek yolunun gayrimenkul projeleri olduğunu vurgulayarak "Rakipler, bizim Dikilitaş'ta bugün yapmak istediklerimizi 5 sene önce yapmışlar. Sportif başarılardan gelen gelirler bu harcanan paraları karşılayamaz." dedi.

Adalı, rakip takımın 75 milyon Euro'yu tek bir oyuncuya harcadığını, bunu geçmişte yaptıkları inşaat projeleriyle karşıladığını belirterek, "Biz de gayrimenkul projeleriyle bu açığı kapatacağız" dedi ve şöyle devam etti:

"Galatasaray beş sene önce yaptığı gayrimenkul yatırımlarının karşılığını alıyor. Biz bir araya gelsek o beş seneyi iki senede kapatırız. Siz ne yaparsanız yapın, bu aradaki farkı maddi olarak kapatmadığınız sürece, 'İki takımlı lige gidiliyor' görüntüsünü maalesef engellemenizin imkanı yok."

Adalı, ilk başta genç oyuncuları transfer etme planı varken, gayrimenkul projesi olduktan sonra sayfayı çevirdiklerini ve bu sayede mevcut transferleri yaptıklarını ifade etti.

BAHİS SKANDALI: İNANILMAZ REZİLLİK PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Serdar Adalı'nın A Spor'daki açıklamalarında bahis skandalına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Hakemlerin bahis oynaması konusunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz! Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ve yönetimini, bahis konusunun üstüne gittiği için tebrik ediyorum. Beşiktaş olarak bir duruşumuz ve terbiyemiz var. Maç kazanmak için bunu bozmayız ama bu işin peşini bırakmayacağız. Bahis konusunu başlatanların işi tamamlaması gerekiyor.

Hakem hata yapabilir, işin içinde kötü niyet olmasın! Bir tane hakem, kendi menfaatleri için aylarca emek verdiğiniz takımı bir düdükle altüst ediyor. Gidiyoruz, 100-150 milyon Euro yatırım yapıyoruz, transfer yapıyoruz. Teknik direktör getiriyoruz. 20 milyonluk bir camia. Bir tane hakem, kendi menfaatleri için aylarca emek verdiğiniz takımı bir düdükle altüst ediyor. Sonra başarısız başkan, kötü teknik direktör, kötü futbolcu değil ya.

HASAN ARAT BANA İHTARNAME YOLLADI

2 transfer yapıyorsunuz, ikisi de tartışmalı. Futbolcuları burada tenzih ediyorum, onların bir alakası yok. İkisi de son gün transferi. İki kulüp de 1 hafta arayla finans kuruluşlarına kırdırmış. Bu futbolun içinde var. Yarın Roma da Abraham'ın ücretini kırdırabilir. İkisinin de aynı anda olması hayatın doğal akışına aykırı. 1 hafta önce Hasan Arat bana ihtarname yolladı. Bu konunun benim tarafımdan camiaya yanlış aktarıldığını, bunların hayatın doğal akışında olduğunu söylüyor. Bu ihtarnamede doğal akışa aykırı bir olay daha var. İhtarnamenin ekinde, Polonya'daki kulübün Hasan Arat'a yolladığı bir mektup yer alıyor. O açıklamalarımdan rahatsız olmuşlar.

RAFA SILVA AÇIKLAMASI

Rafa Silva'nın keyfi yerinde. Mutsuzluğu yok. Rafa, çok enteresan bir kişilik. Sohbeti de çok güzel ve net istediğini bilen biri. Rafa Türkiye'ye gelirken 'Ben sabah Gym'e çıkmam' demiş. Sergen Hocanın o çıkmaz, bu çıkmaz gibi bir şeyi yok. Performansı kötü olabilir ama bu Rafa Silva. Devre arasında gidecek diye bir şey yok. Keyfi yerinde. Ağrın geçsin artık dedim, esprisini de yaptım. İdmana çıktı, hoca şans verirse derbide oynayacak. Hocayla aralarında bir problem yok.

