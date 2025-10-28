52 Orduspor FK - SMS Grup Sarıyerspor ZTK maçı
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 52 Orduspor FK ile SMS Grup Sarıyerspor karşı karşıya geliyor. 52 Orduspor FK - SMS Grup Sarıyerspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
3. Tur maçında 52 Orduspor FK ile SMS Grup Sarıyerspor karşı karşıya geliyor. Saat 15.30'da başlayan ve Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
52 ORDUSPOR FK - SMS GRUP SARIYERSPOR 11'LER
52 Orduspor FK: Taha, Dağhan, Yunus, Yiğit, Enes, Umut Can, Mustafa, Yağızcan, Rıdvan, Yılmaz, Eray
SMS Grup Sarıyerspor: Furkan, Eşref, Fethi, Fatih, Oğuzhan, Traore, Urie, Muhammed Mert, Muhammet, Anıl, Baran