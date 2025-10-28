52 Orduspor FK - SMS Grup Sarıyerspor ZTK maçı

28 Ekim 2025, Salı
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 52 Orduspor FK ile SMS Grup Sarıyerspor karşı karşıya geliyor. 52 Orduspor FK - SMS Grup Sarıyerspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 52 Orduspor FK ile SMS Grup Sarıyerspor karşı karşıya geliyor. Saat 15.30'da başlayan ve Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

52 ORDUSPOR FK - SMS GRUP SARIYERSPOR 11'LER

52 Orduspor FK: Taha, Dağhan, Yunus, Yiğit, Enes, Umut Can, Mustafa, Yağızcan, Rıdvan, Yılmaz, Eray

SMS Grup Sarıyerspor: Furkan, Eşref, Fethi, Fatih, Oğuzhan, Traore, Urie, Muhammed Mert, Muhammet, Anıl, Baran

