Türk futbolunda bahis depremi! 371 hakemin hesabı tespit edildi! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan flaş açıklamalar

Bu hakemler arasında 7'sinin üst klasman hakem, 15'inin ise üst klasman yardımcı hakem olduğu belirtildi.

"NE PİSLİK VARSA BUNU TEMİZLEMEMİZ GEREKİYOR"

Türk futbolunun layık olduğu yere taşımak için bütün unsurlarla mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizen İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Seçildiğimiz günden bu yana yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber insanlarla iyi geçinip koltuklarda uzun süre kalalım diye bir derdimiz olmadı. Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için ne pislik varsa bunu temizlememiz gerekiyor. Buradan güzide kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakemlerle başladık. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil. Bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını paylaşırız. Bunun dışında kalan Türk futbol ailesiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz nasıl TFF olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak, futbol ailesine düşen görev de güzide kulüplerimizin başkanları kendileriyle başlayıp, yönetim kurullarıyla, futbolcuları da dahil olmak üzere kendilerini kontrol edip kamuoyuyla bunları paylaşmalı. Aksi durumda biz çalışmaları güzide devlet kurumlarıyla yapıyoruz ve kamuoyuyla paylaşacağız."