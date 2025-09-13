13 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Spor Haberleri Gaziantep FK Süper Lig'de Kocaelispor'u konuk edecek!

Gaziantep FK Süper Lig'de Kocaelispor'u konuk edecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.09.2025 10:20
ABONE OL
Gaziantep FK Süper Lig’de Kocaelispor’u konuk edecek!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın (14 Eylül Pazar) sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Bu müsabaka, iki takımın Süper Lig'de ilk karşılaşması olacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Ligdeki 7. sezonuna İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor karşısındaki 3-0'lık mağlubiyetlerin ardından teknik direktör değişikliğine gitti.

Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği maçını 2-1, Kasımpaşa mücadelesini ise 3-2'lik skorla kazanan kırmızı-siyahlılar, üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor.

Gaziantep ekibinde yeni transferler Tayyip Talha Sanuç, Muhammed Bayo, Yusuf Kabadayı, Rob Nizet ve Drissa Camara, kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giymek için Burak Yılmaz'dan şans bekleyecek.

Bu müsabaka, iki takımın Süper Lig'de ilk karşılaşması olacak.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör