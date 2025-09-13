Gaziantep FK Süper Lig’de Kocaelispor’u konuk edecek!

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Ligdeki 7. sezonuna İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor karşısındaki 3-0'lık mağlubiyetlerin ardından teknik direktör değişikliğine gitti.

Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği maçını 2-1, Kasımpaşa mücadelesini ise 3-2'lik skorla kazanan kırmızı-siyahlılar, üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor.

Gaziantep ekibinde yeni transferler Tayyip Talha Sanuç, Muhammed Bayo, Yusuf Kabadayı, Rob Nizet ve Drissa Camara, kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giymek için Burak Yılmaz'dan şans bekleyecek.

Bu müsabaka, iki takımın Süper Lig'de ilk karşılaşması olacak.