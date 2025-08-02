Provada söz Torreira’da! Galatasaray ile Lazio yenişemedi

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60' Sara'nın sol kanattan ortasında Sallai'den önce defans araya girdi ve topu taça gönderdi.

65' Ahmed Kutucu'nun ceza sahasından şutu üstten auta gitti.

67' Sara'nın sağ çaprazdan şutu auta gitti.

68' Lazio gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro'nun vuruşu direğin dibinden auta gitti.

75' Galatasaray beraberliği yakaladı. Sara'nın pasında ceza sahası dışından çok güzel vuruş yapan Lucas Torreira hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

82' Lazio gole çok yaklaştı ancak Arda son anda müdahale ederek gole izin vermedi.