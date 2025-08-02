Provada söz Torreira'da! Galatasaray ile Lazio yenişemedi
Yeni sezonun başlamasına artık günler kala Galatasaray hazırlık maçında evinde İtalya Serie A takımlarından Lazio'yu konuk etti.
Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun formda ismi Lucas Toreira'nın iki gol attığı maçta rakibiyle berabere kaldı.
Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Galatasaray evinde İtalya Serie A takımlarından Lazio'yu konuk etti.
GALATASARAY - LAZIO
Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Eren, Sane, Sara, Torreira, Lemina, Sallai.
Lazio: Mandas, Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Cancellieri, Bashiru, Zaccagni, Castellanos
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Kaan Ayhan'ın gönderdiği pasta Eren Elmalı ceza sahasında topla buluştu. Elmalı'nın yerden açtığı ortayı Lazio defansı topu uzaklaştırdı.
8' Rovella'nın sağ kanattan gönderdiği pası defans uzaklaştırdı.
9' Galatasaray Lucas Torreira'nın golüyle öne geçti. Sara'nın sağ çizgiden kullandığı serbest vuruşta arka direkte bekleyen
Lucas Torreira kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
12' Tavares'in sol son çizgiden ceza sahasına gönderdiği pasta Abdülkerim araya girdi ve tehlikeyi büyümeden önledi.
17' Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ceza sahasına yolladığı pasta Sara istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.
26' Rovella'nın ceza sahasına gönderdiği pasta Marusic kafayla ceza sahasına doldurdu defans araya girerek topu kornere gönderdi.
31' Rovella'nın sağ köşeden kullandığı korner atışında Sanchez topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1
39' Sallai'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci topu elinden kaçırdı ancak Lemina istediği vuruşu yapamayınca top auta gitti.
40' Abdülkerim'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.
45' İlk yarının son anlarında Cancellieri'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Zaccagni topu filelerle buluşturdu. 1-2
46' Galatasaray'da Okan Buruk ikinci yarıya hamle yaparak başladı. Eren Elmalı oyundan çıkarken yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu.
50' Yunus Akgün'ün ceza sahası dışında vuruşu üstten auta gitti.
54' Yunus Akgün'un topuk pasında Sane topu ceza sahasında istediği gibi kontrol edemeyince defans araya girdi ve topu uzaklaştırdı.
58' Sanchez'in ceza sahası dışından vuruşu yandan auta gitti.
60' Sara'nın sol kanattan ortasında Sallai'den önce defans araya girdi ve topu taça gönderdi.
65' Ahmed Kutucu'nun ceza sahasından şutu üstten auta gitti.
67' Sara'nın sağ çaprazdan şutu auta gitti.
68' Lazio gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro'nun vuruşu direğin dibinden auta gitti.
75' Galatasaray beraberliği yakaladı. Sara'nın pasında ceza sahası dışından çok güzel vuruş yapan Lucas Torreira hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.
82' Lazio gole çok yaklaştı ancak Arda son anda müdahale ederek gole izin vermedi.
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