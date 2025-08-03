03 Ağustos 2025, Pazar
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Harry Potter Kadıköy yolcusu! Kerem Aktürkoğlu adım adım Fenerbahçe'ye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.08.2025 08:42 Güncelleme: 03.08.2025 08:48
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Harry Potter Kadıköy yolcusu! Kerem Aktürkoğlu adım adım Fenerbahçe’ye

Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’nu yeniden Türkiye’ye getirmek için temaslarını sürdürüyor. Benfica, geçen sezon Galatasaray’dan 12 milyon euroya kadrosuna kattığı Kerem için 25-30 milyon euro arası bonservis talep ediyor. Fenerbahçe ise bu rakamı 15 milyon euroya çekmeye çalışıyor. Kerem'in Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro maaş istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin kanat takviyesi için gündemine aldığı Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ÖNEMLİ MESAFE ALINDI

Dünyaca ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun; Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli bir mesafe kat eden Fenerbahçe'nin, yakın zamanda bir anlaşma sağlanamadığı takdirde farklı hedeflere yöneleceğini iddia etti. Romano, Aktürkoğlu transferinde zamanlamanın önemli bir faktör olduğunu, Fenerbahçe'nin listesinde iki kanadın daha bulunduğunu da ekledi.

Fenerbahçe milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde (EPA)Fenerbahçe milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde (EPA)

KEREM AKTÜRKOĞLU HİÇBİR ŞART KOŞMUYOR

Benfica'nın Kerem için 30 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürülürken, Fenerbahçe yönetimi bu rakamı yüksek buldu. Sarı-lacivertliler, fiyatı 15 milyon euro seviyesine çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun da Türkiye'ye dönme kararı verdiği ileri sürüldü. Kulüplerin anlaşması durumunda hiçbir şart koşmayacağı belirtilen milli futbolcunun, Fenerbahçe forması giymeye hazır olduğu ifade edildi.

Kerem, Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro istedi (AA)Kerem, Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro istedi (AA)

YILLIK 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Benfica'nın geçen yıl 12 milyon euro'ya Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde oynadığı 54 resmi karşılaşmada 16 gol atıp, 13 de asist yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon euro maaş istediği öğrenildi. Benfica ise 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

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