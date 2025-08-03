Harry Potter Kadıköy yolcusu! Kerem Aktürkoğlu adım adım Fenerbahçe’ye

Fenerbahçe'nin kanat takviyesi için gündemine aldığı Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ÖNEMLİ MESAFE ALINDI

Dünyaca ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun; Kerem Aktürkoğlu transferinde önemli bir mesafe kat eden Fenerbahçe'nin, yakın zamanda bir anlaşma sağlanamadığı takdirde farklı hedeflere yöneleceğini iddia etti. Romano, Aktürkoğlu transferinde zamanlamanın önemli bir faktör olduğunu, Fenerbahçe'nin listesinde iki kanadın daha bulunduğunu da ekledi.