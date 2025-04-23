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THY Euroleague'de play-off heyecanı! İkinci maçlar oynanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.04.2025 10:06
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THY Euroleague’de play-off heyecanı! İkinci maçlar oynanacak

THY Euroleague'de play-off heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de yer aldığı play-off turunda ikinci maçlar yarın (24 Nisan) ve 25 Nisan Cuma günü oynanacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi yarın ve 25 Nisan Cuma günü oynanacak ikinci maçlarla sürecek.

Play-off serisinde dün oynanan Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol ve Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes eşleşmelerinde ev sahibi takımlar kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

Seride üç galibiyete ulaşan ekipler adını dörtlü finale yazdıracak.

THY Avrupa Ligi play-off etabı ikinci maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:
20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
21.30 Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes (OAKA)

25 Nisan Cuma:
20.00 Monaco-Barcelona (Salle Gaston Medecin)
21.30 Olympiakos-Real Madrid (Barış ve Kardeşlik)

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THY Euroleague’de play-off heyecanı! İkinci maçlar oynanacak THY Euroleague’de play-off heyecanı! İkinci maçlar oynanacak THY Euroleague’de play-off heyecanı! İkinci maçlar oynanacak
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