Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana deplasmanında 3-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.
Kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank kaptanı Zehra Güneş'e takdim etti.
Kupayı kaldıran oyuncular şampiyonluk sevinci yaşadı.
Cansu Özbay, play-off final serisinin en değerli oyuncusu ödülünün sahibi olurken, Kiera Van Ryk'a sezonun en hızlı servis atan oyuncusu ödülü verildi.