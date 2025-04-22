22 Nisan 2025, Salı
Haberler Spor Haberleri Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!

Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!

Giriş: 22.04.2025 21:00 Güncelleme: 22.04.2025 22:11
ABONE OL
Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank!

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana deplasmanında 3-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank kaptanı Zehra Güneş'e takdim etti.

Kupayı kaldıran oyuncular şampiyonluk sevinci yaşadı.

Cansu Özbay, play-off final serisinin en değerli oyuncusu ödülünün sahibi olurken, Kiera Van Ryk'a sezonun en hızlı servis atan oyuncusu ödülü verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank! Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank! Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör