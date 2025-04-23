Ziraat Türkiye Kupası nefesleri kesti! Dün akşam tüm Türkiye atv izledi

Heyecanı yüksek bu karşılaşmada finale adını yazdıran Galatasaray oldu. Sporseverleri ekran başına toplayan mücadele, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Tüm Kişiler'de %8,54 izlenme oranı ve %23,48 izlenme payı,

AB Sosyal Statü'de %8,21 izlenme oranı ve %24,22 izlenme payı

+20 ABC1'de ise %8,54 izlenme oranına ve %23,23 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.