Ziraat Türkiye Kupası nefesleri kesti! Dün akşam tüm Türkiye atv izledi
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşanıyor. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelen Tümosan Konyaspor – Galatasaray maçı gecenin en çok izleneni oldu.
Heyecanı yüksek bu karşılaşmada finale adını yazdıran Galatasaray oldu. Sporseverleri ekran başına toplayan mücadele, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.
TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!
Tüm Kişiler'de %8,54 izlenme oranı ve %23,48 izlenme payı,
AB Sosyal Statü'de %8,21 izlenme oranı ve %24,22 izlenme payı
+20 ABC1'de ise %8,54 izlenme oranına ve %23,23 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.