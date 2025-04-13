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Milli cimnastikçi Adem Asil'den Osijek ayağında altın madalya

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.04.2025 05:52
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Milli cimnastikçi Adem Asil’den Osijek ayağında altın madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden milli cimnastikçi Adem Asil, Osijek ayağında düzenlenen halka aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Adem Asil, Osijek kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyondaki finalde 14.700 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Halka aleti finalinde mücadele eden bir diğer milli cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak ise 14.200 puanla 5'inciliği elde etti.

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Milli cimnastikçi Adem Asil’den Osijek ayağında altın madalya Milli cimnastikçi Adem Asil’den Osijek ayağında altın madalya Milli cimnastikçi Adem Asil’den Osijek ayağında altın madalya
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