Milli cimnastikçi Adem Asil’den Osijek ayağında altın madalya

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Adem Asil, Osijek kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyondaki finalde 14.700 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Halka aleti finalinde mücadele eden bir diğer milli cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak ise 14.200 puanla 5'inciliği elde etti.