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Fenerbahçe Sivas'ta hata yapmadı! 3 puan Kanarya'nın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.04.2025 08:53 Güncelleme: 13.04.2025 21:11
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Fenerbahçe Sivas’ta hata yapmadı! 3 puan Kanarya’nın

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Net Global Sivasspor’a konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip zorlu deplasmandan 3-1'lik skorla dönerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması 3-1 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Manaj'ın kafa vuruşunda, kaleci Livakovic son anda kale çizgisinden çıkardı.

15. dakikada Tadic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Talisca'nın kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

29. dakikada Bekir Böke orta sahadan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Bekir Böke'nin sert şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

42. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Talisca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelere gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada sol kanattan gelişen atakta Saint-Maximin'in vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Dzeko önünde kalan topu Tadic'in verdi. Tadic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2

57. dakikada orta sahadan topu alan Efkan Bekiroğlu'un ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Livakovic'in solundan ağlara gitti: 1-2

64 . dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dzeko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

80. dakikada kazanılan serbest vuruşu Efkan Bekiroğlu kullandı. Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, kaleci Livakovic son anda topu kornere çeldi.

88. dakikada kazanılan serbest vuruşta Talisca'nın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kurtardı.

90. dakikada Oğuz Aydın'ın sol kanattan pasında topla buluşan Tadic, gelişine sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Fenerbahçe Sivas’ta hata yapmadı! 3 puan Kanarya’nın Fenerbahçe Sivas’ta hata yapmadı! 3 puan Kanarya’nın Fenerbahçe Sivas’ta hata yapmadı! 3 puan Kanarya’nın

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