12 Nisan 2025, Cumartesi
Haberler Spor Haberleri Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa Şampiyonu! Altın madalya kazandı

Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa Şampiyonu! Altın madalya kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.04.2025 20:07 Güncelleme: 12.04.2025 20:15
ABONE OL
Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa Şampiyonu! Altın madalya kazandı

Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kerem Kamal ikinci kez Avrupa şampiyonu. Tebrikler evlat, seninle duyuyoruz!' ifadelerine yer verdi.

Slovakya'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda sporcumuz Kerem Kamal, Ermenistan'dan Karen Aslanyan'ı 7-2 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kerem Kamal ikinci kez Avrupa şampiyonu. Tebrikler evlat, seninle duyuyoruz!" ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor..

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör