Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa Şampiyonu! Altın madalya kazandı

Slovakya'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda sporcumuz Kerem Kamal, Ermenistan'dan Karen Aslanyan'ı 7-2 mağlup ederek altın madalya kazandı.

KEREM KAMAL İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU!🥇



Tebrikler evlat, seninle duyuyoruz!🇹🇷👏🏻



pic.twitter.com/CMMyt5Sja2 — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) April 12, 2025

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kerem Kamal ikinci kez Avrupa şampiyonu. Tebrikler evlat, seninle duyuyoruz!" ifadelerine yer verdi.

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