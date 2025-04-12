Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa Şampiyonu! Altın madalya kazandı
Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kerem Kamal ikinci kez Avrupa şampiyonu. Tebrikler evlat, seninle duyuyoruz!' ifadelerine yer verdi.
Slovakya'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda sporcumuz Kerem Kamal, Ermenistan'dan Karen Aslanyan'ı 7-2 mağlup ederek altın madalya kazandı.
KEREM KAMAL İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU!🥇— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) April 12, 2025
Tebrikler evlat, seninle duyuyoruz!🇹🇷👏🏻
pic.twitter.com/CMMyt5Sja2
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kerem Kamal ikinci kez Avrupa şampiyonu. Tebrikler evlat, seninle duyuyoruz!" ifadelerine yer verdi.
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