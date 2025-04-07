Tekvando’da büyük gurur: Belgrad’daki turnuva 13 madalya ile zirvede tamamlandı

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre milli sporcular, Sırbistan'da düzenlenen ve dünya ile olimpik sıralamaya puan veren turnuvada 7 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Sırbistan'da güzel sonuçlar aldık. Takım halinde zirveye çıktık. Bu ülkemizin başarısıdır. Dünya Şampiyonası öncesi önemli bir virajı döndük. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Tüm antrenörlerimiz ve sporcularımız ile emek verenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Madalya kazanan milli tekvandocular şunlar:

Altın: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Yusuf Badem (58 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (63 kilo), Yiğithan Kılıç (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (+87 kilo), Emine Gögebakan (46 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo)

Gümüş: Elif Sude Akgül (49 kilo)

Bronz: Berkay Erer (68 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo)