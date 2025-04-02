Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi heyecanı! Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor! Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, yarı final bileti için kozlarını paylaşacak. 20.45'te başlayacak ve ATV'de yayınlanacak olan mücadele, erken final niteliğinde bir karşılaşmaya sahne olacak. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ezeli rakip, sahada büyük bir mücadele ortaya koymaya hazırlanıyor.

A Spor ekranlarında dev maça özel yayınlarla, tüm gelişmeler anbean takip ediliyor. Moderatör Ceyda Dönmez Baloğlu, deneyimli yorumcular Cem Pamiroğlu, Onur Özkan ve Yılmaz Vural ile birlikte derbiyi tüm yönleriyle masaya yatırdı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının kamp yaptığı otellerde, takımların son durumunu yakından takip eden Emre Kaplan (Galatasaray cephesi) ve Erdem Akbaş (Fenerbahçe cephesi), A Spor canlı yayınında en güncel bilgileri aktardı. Teknik direktörlerin son taktik dokunuşları, muhtemel 11'ler ve maç öncesi analizler tüm detaylarıyla izleyicilere sunuldu.

Futbolseverlerin nefeslerini tutarak beklediği bu kritik 90 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale hangi takımın adını yazdıracağını belirleyecek. Derbinin tüm ayrıntıları, maç önü, maç sonu analizleri ve özel röportajlarla A Spor ekranlarında.