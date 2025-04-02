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MKE Ankaragücü'nde Mesut Bakkal dönemi başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.04.2025 17:13
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MKE Ankaragücü’nde Mesut Bakkal dönemi başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

Başkent ekibinin açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." denildi.

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı ve sportif direktör Emre Yıldız ile dün yollarını ayırmıştı.

Mesut Bakkal, sarı-lacivertli kulüpte bu sezon görev yapacak beşinci teknik adam olacak.

Trendyol 1. Lig'de 31 hafta sonunda 38 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 6 Nisan Pazar günü başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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MKE Ankaragücü’nde Mesut Bakkal dönemi başladı MKE Ankaragücü’nde Mesut Bakkal dönemi başladı MKE Ankaragücü’nde Mesut Bakkal dönemi başladı
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