Ziraat Türkiye Kupası’nda derbi heyecanı! Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde futbolseverleri heyecanlandıran dev bir derbi oynanacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Büyük mücadelenin başlama saati 20.45 olarak belirlenirken, karşılaşma adeta bir erken final niteliğinde olacak. A Spor ekranlarında derbiye özel yayınla Moderatör Ceyda Dönmez Baloğlu, futbol yorumcuları Cem Pamiroğlu, Onur Özkan ve Yılmaz Vural ile birlikte dev karşılaşmayı değerlendirdi. Muhabirler sahadan bildiriyor! Galatasaray cephesinden Emre Kaplan, Fenerbahçe cephesinden ise Erdem Akbaş canlı bağlantılarla takımların son durumunu aktardı. Dev mücadelede yarı final biletini kim alacak? Türkiye’nin nefesini tutarak beklediği derbinin tüm ayrıntıları A Spor’da.

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