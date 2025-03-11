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Milli atıcı Yusuf Dikeç Hırvatistan’dan gümüş madalya ile döndü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 21:53
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Milli atıcı Yusuf Dikeç Hırvatistan’dan gümüş madalya ile döndü

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde yarışan milli atıcı Yusuf Dikeç, gümüş madalya kazandı.

Ekipmansız yaptığı atışlarla dünyada ün kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya ile döndü.

10 METRE HAVALI ATIŞTA GÜMÜŞ MADALYA

Bağımsız sporcu olarak yarışan Rus Anton Aristarhov'a 15-12 mağlup olan Yusuf Dikeç, gümüş madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takımlar kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile Avrupa şampiyonluğu kazandı.

İlham kaynağı: Yusuf Dikeçİlham kaynağı: Yusuf Dikeç İLHAM KAYNAĞI: YUSUF DİKEÇ
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Milli atıcı Yusuf Dikeç Hırvatistan’dan gümüş madalya ile döndü Milli atıcı Yusuf Dikeç Hırvatistan’dan gümüş madalya ile döndü Milli atıcı Yusuf Dikeç Hırvatistan’dan gümüş madalya ile döndü
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