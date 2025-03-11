Milli atıcı Yusuf Dikeç Hırvatistan’dan gümüş madalya ile döndü
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde yarışan milli atıcı Yusuf Dikeç, gümüş madalya kazandı.
Ekipmansız yaptığı atışlarla dünyada ün kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya ile döndü.
10 METRE HAVALI ATIŞTA GÜMÜŞ MADALYA
Bağımsız sporcu olarak yarışan Rus Anton Aristarhov'a 15-12 mağlup olan Yusuf Dikeç, gümüş madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takımlar kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile Avrupa şampiyonluğu kazandı.