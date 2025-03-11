Milli güreşçimiz Avrupa’da tarih yazdı: 3 altın 1 bronz madalya ile döndüler
Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcularımız Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin, altın madalya, Ebru Dağbaşı ise bronz madalya kazandı.
U23 Avrupa Şampiyonası'na damga vuran milli sporcularımız tarih yazdı. Kadınlarda 55, 68 ve 76 kilogramda Türkiye'yi temsil eden milli sporcularımız yurda altın madalya ile döndü.
3 ALTIN MADALAY İLE DÖNDÜLER
8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 55 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Tuba Demir, finalde çekişmeli bir mücadelenin ardından Moldovalı Mihaela Samoil'i 7-0 yenerek altın madalya kazandı. Kadınlar 68 kilogramda mücadele eden Nesrin Baş, finalde Ukraynalı rakibi Manolya Skobelska'yı 6-2 yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 76 kilogramda Elmira Yasin, finalde çekişmeli bir mücadelenin ardından Bağımsız Sporcu Olga Kozyreva'yı 10-5 yenerek altın madalyaya kazandı.
59 KİLOGRAMDA BRONZ MADALYA
U23 Avrupa Şampiyonası'nda, kadınlar 59 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Ebru Dağbaşı, Bağımsız Sporcu Evgeniia Ogorodnikova'yı 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.