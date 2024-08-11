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Yusuf Dikeç atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 12:32
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Yusuf Dikeç atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

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